भोपाल में दीवाली पर हिंदूवादी संगठनों का तुगलकी फरमान; गैर-हिंदुओं के लगाए बॉयकाट के पोस्टर!

Bhopal News Today: देश के कई राज्यों में लगातार हिंदूवादी संगठन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू समुदाय के त्योहारों पर लगातार मुस्लिम दुकानदारों के बॉयकाट करने की मांग की जा रही है. वहीं, अब रौशनी और खुशियों का त्योहार दीपावली पर भी हिंदूवादी संगठनों ने गैर-हिंदुओं से खरीदारी न करने की अपील की.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल ने इस बार दीवाली के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना शुरू कर दिया है. संगठन की ओर से शहरभर में 'अपना त्योहार, अपनों से व्यवहार' स्लोगन के साथ बड़े-बड़े होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं. इस अभियान के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि वे दीपावली की खरीदारी सिर्फ हिंदू व्यापारियों से करें और गैर-हिंदू कारोबारियों से दूरी बनाए रखें.

भोपाल में जगह-जगह लगे होर्डिंग

राजधानी भोपाल के प्रमुख चौराहों, बाजारों और मुख्य सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा लगाए गए इन होर्डिंग्स पर साफ-साफ लिखा है, "अपना त्योहार, अपनों से व्यवहार. हिंदू दीवाली की खरीदी उन्हीं से करें, जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें." इन होर्डिंग्स के नीचे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम और प्रतीक चिन्ह भी दर्ज हैं. संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह अभियान हिंदू समाज में आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक एकता” बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है.

पूरे एमपी में बॉयकाट अभियान की तैयारी

इस विवादित अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने लोगों से कहा है कि वे इस बार दीवाली पर मिठाई, कपड़े, पटाखे, मूर्तियां और अन्य सामान सिर्फ अपने समाज के दुकानदारों से खरीदें. संगठन का दावा है कि इससे 'हिंदू व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और अपने समुदाय के लोग आर्थिक रुप से मजबूत बनेंगे.

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, यह अभियान सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं रहेगा. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों जैसे इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर में भी बड़े स्तर पर चलाने की तैयारी कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स (पहले ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी इसी संदेश को फैलाया जा रहा है.

कांग्रेस ने उठाए सवाल

भोपाल में वायरल पोस्टर को लेकर पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि "यह लोग मोहन भागवत के खिलाफ हैं. मोहन भागवत कहते हैं, सब अपने हैं. बाबा आदम के जमाने से सब अपने है. यह भारतीय संस्कृति हैं इस संस्कृति पर चोट करोगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी." उन्होंने आगे कहा, "सांप्रदायिक सद्भाव के कई उदाहरण हैं . हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई-भाई, आजादी के समय यह नारा दिया गया था. ऐसे में क्या हिंदूवादी संगठन इसके खिलाफ. देश में त्यौहार सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए होते हैं."

बीजेपी ने विवादित पोस्टर का किया समर्थन

वहीं, बीजेपी ने हिंदूवादी संगठनों के गैर-हिंदुओं के बॉयकाट के अभियान का समर्थन किया है. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, "जो भारत माता को अपना मानते हैं, जो इस देश को अपना समझते हैं. उनसे सामान भी खरीदो और आपसी रिश्ते भी रखो." उन्होंने कहा, "व्यापारी को ग्राहक को देवता की तरह पूजना चाहिए. ऐसा व्यापार और व्यवहार तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जहां सब्जी और मिठाई पर थूक दो. जब थूकोगे तो तुम पर भी थूका जाएगा. ऐसे में क्या कोई सामान खरीदेगा. सामान उसी से खरीदा जाएगा जिसका सामान साफ और सुरक्षित होगा.

