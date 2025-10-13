Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2960019
Zee SalaamIndian Muslim

भोपाल में दीवाली पर हिंदूवादी संगठनों का तुगलकी फरमान; गैर-हिंदुओं के लगाए बॉयकाट के पोस्टर!

Bhopal Diwali Non-Hindu Boycott Campaign: महाकुंभ से शुरू हुआ गैर-हिंदुओं के बॉयकाट का अभियान अब कांवड़, राखी, दुर्गा पूजा, गणेश महोत्सव, गरबा से होता हुआ अब दीपावली तक पहुंच गया है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदूवादी संगठनों ने गैर-हिंदुओं से सामानों की खरीद फरोख्त न करने को कहा है. हिंदूवादी संगठनों के इस अभियान सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है. 

 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:21 PM IST

Trending Photos

विवादित पोस्टर पर कांग्रेस बीजेपी में छिड़ा संग्राम
विवादित पोस्टर पर कांग्रेस बीजेपी में छिड़ा संग्राम

Bhopal News Today: देश के कई राज्यों में लगातार हिंदूवादी संगठन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू समुदाय के त्योहारों पर लगातार मुस्लिम दुकानदारों के बॉयकाट करने की मांग की जा रही है. वहीं, अब रौशनी और खुशियों का त्योहार दीपावली पर भी हिंदूवादी संगठनों ने गैर-हिंदुओं से खरीदारी न करने की अपील की. 

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल ने इस बार दीवाली के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना शुरू कर दिया है. संगठन की ओर से शहरभर में 'अपना त्योहार, अपनों से व्यवहार' स्लोगन के साथ बड़े-बड़े होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं. इस अभियान के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि वे दीपावली की खरीदारी सिर्फ हिंदू व्यापारियों से करें और गैर-हिंदू कारोबारियों से दूरी बनाए रखें.

भोपाल में जगह-जगह लगे होर्डिंग

राजधानी भोपाल के प्रमुख चौराहों, बाजारों और मुख्य सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा लगाए गए इन होर्डिंग्स पर साफ-साफ लिखा है, "अपना त्योहार, अपनों से व्यवहार. हिंदू दीवाली की खरीदी उन्हीं से करें, जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें." इन होर्डिंग्स के नीचे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम और प्रतीक चिन्ह भी दर्ज हैं. संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह अभियान हिंदू समाज में आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक एकता” बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पूरे एमपी में बॉयकाट अभियान की तैयारी

इस विवादित अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने लोगों से कहा है कि वे इस बार दीवाली पर मिठाई, कपड़े, पटाखे, मूर्तियां और अन्य सामान सिर्फ अपने समाज के दुकानदारों से खरीदें. संगठन का दावा है कि इससे 'हिंदू व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और अपने समुदाय के लोग आर्थिक रुप से मजबूत बनेंगे. 

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, यह अभियान सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं रहेगा. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों जैसे इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर में भी बड़े स्तर पर चलाने की तैयारी कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स (पहले ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी इसी संदेश को फैलाया जा रहा है.

कांग्रेस ने उठाए सवाल

भोपाल में वायरल पोस्टर को लेकर पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि "यह लोग मोहन भागवत के खिलाफ हैं. मोहन भागवत कहते हैं, सब अपने हैं. बाबा आदम के जमाने से सब अपने है. यह भारतीय संस्कृति हैं इस संस्कृति पर चोट करोगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी." उन्होंने आगे कहा, "सांप्रदायिक सद्भाव के कई उदाहरण हैं . हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई-भाई, आजादी के समय यह नारा दिया गया था. ऐसे में क्या हिंदूवादी संगठन इसके खिलाफ. देश में त्यौहार सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए होते हैं."

बीजेपी ने विवादित पोस्टर का किया समर्थन

वहीं, बीजेपी ने हिंदूवादी संगठनों के गैर-हिंदुओं के बॉयकाट के अभियान का समर्थन किया है. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, "जो भारत माता को अपना मानते हैं, जो इस देश को अपना समझते हैं. उनसे सामान भी खरीदो और आपसी रिश्ते भी रखो." उन्होंने कहा, "व्यापारी को ग्राहक को देवता की तरह पूजना चाहिए. ऐसा व्यापार और व्यवहार तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जहां सब्जी और मिठाई पर थूक दो. जब थूकोगे तो तुम पर भी थूका जाएगा. ऐसे में क्या कोई सामान खरीदेगा. सामान उसी से खरीदा जाएगा जिसका सामान साफ और सुरक्षित होगा.

यह भी पढ़ें: मोहम्मद(स.) के शहर मदीना में हिन्दू संत प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए दुआ; देखें Video

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

madhya pradesh newsbhopal newsdiwali 2025muslim news

Trending news

Jan Suraj Second List
दूसरी लिस्ट में प्रशांत किशोर ने इन 13 प्रभावशाली मुसलमानों को दिया टिकट
madhya pradesh news
भोपाल: दीवाली पर हिंदू संगठनों का तुगलकी फरमान; गैर-हिंदुओं के लगाए बॉयकाट के पोस्टर
Tehreek e Labbaik Violent Protest
गोली लगने से साद रिजवी की हालात नाजुक, फिलिस्तीन के लिए TLP का हिंसक प्रदर्शन जारी
Maulana Arshad Madani
अपने देश में पिट रहा है भारत का मुसलमान, कोई बाहर से क्यों आएगा: मौलाना अरशद मदनी
Uttar Pradesh news
नाबालिग से मस्जिद के कारी ने किया रेप, शिकायत मिलने पर जांच में जुटी पुलिस
premanand maharaj news
मोहम्मद (स.) के शहर मदीना में संत प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए दुआ; देखें Video
Maharashtra news
पुलिस के सामने पशु व्यपारियों पर गौरक्षकों ने किया हमला, 24 घंटे बाद हुई FIR
UP News
UP में मुस्लिम मीट कारोबारियों पर ED-CBI-IT की रेड, विदेशों तक फैला है इनका कारोबार
Sanjay Singh
Bihar में BJP के मुस्लिम घुसपैठियों के दावों की खुल गई पोल, 315 में सिर्फ 78 मुस्लिम
Pakistan News
फिलिस्तीन के समर्थन में TTP का हिंसक प्रदर्शन, Pak पुलिस पर साद रिजवी का बड़ा आरोप