मुसलमानों के बॉयकॉट का एक और तरीका? छठ पूजा पर VHP के फैसले पर बवाल

VHP Shops in Chhath Puja:: विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि वह छठ के मौके पर दिल्ली में अपनी दुकानें लगाने वाला है. संगठन ने वही राग अलापा है जो वह हर साल अलापता है और मुस्लिम दुकानदारों को दूर रखने के लिए कहता है. उधर वीएचपी के इस फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी ने ज़ोरदारा हमला बोला है और उन्हें नफरती चिंटू कहा है.

छठ पूजा पर क्या करना चाहती है वीएचपी?

हिंदू संगठन के दिल्ली प्रांत के सुरेंद्र गुप्ता का कहना है कि थूक जिहाद और तरह-तरह के जिहादों को देखते हुए उन्होंने अपनी दुकानें लगाने का ये फैसला किया है. उनका कहा है कि छठ हिंदू धर्म का एक पवित्र त्योहार है और इन सब हरकतों से व्रत भंग हो सकता है. यह पहली बार नहीं है कि किसी त्योहार पर वीएचपी ऐसा काम कर रही है. इससे पहले भी वह मुस्लिम दुकानदारों खदेड़ना, उनकी दुकानें बंद करवाना और मंदिर के आसपास दुकानें न खोलने देने जैसा काम कर चुका है.

मौलान साजिद रशीदी ने बोला ज़ोरदार हमला

विश्व हिंदू परिषद की इस हरकत पर मौलाना साजिद रशीदी काफी नराज नजर आए. उन्होंने संगठन को नफरती चिंटू करार दिया और कहा कि वीएचपी वाले बेरोज़गार हो गए हैं और वे दुकान लगाना चाहते हैं. वीएचपी वाले मीट भी खाते हैं, वे क्या सुझाव देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कई सालों से मुसलमानों को किया जा रहा टारगेट

बता दें, पिछले कुछ सालों में थूक जिहाद, लव जिहाद और तरह-तरह के झूठे एजेंडा के जरिए कुछ हिंदू संगठन मुसलमानों को टारगेट किया है. मिसाल के तौर पर डांडिया नाइट में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं होने देना. मंदिर के आसपास दुकानें नहीं लगाने देना और साथ ही खाना पीने का सामान मुस्लिम समुदाय से न लेने की अपील करना. इसके पीछे वह तरह-तरह के खुद से गढ़े हुए जिहाद का हवाला देते हैं.