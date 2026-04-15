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उत्तम नगर में VHP ने बांटे 1700 त्रिशूल, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया!

VHP Distributed Tridents in Delhi: दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन तरुण खटीक हत्याकांड के बाद हालात सामान्य हो रहे थे, लेकिन VHP ने 12 अप्रैल को उग्र कार्यक्रम का आयोजन कर तनाव बढ़ा दिया. इस कार्यक्रम के दौरान VHP नेताओं की आपत्तिजनक बयानबाजी त्रिशूल बांटने के बाद से अल्पसंख्यकों में दहशत फैल गई. यह विवादित कार्यक्रम दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में हुआ.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:03 PM IST

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VHP ने उत्तम नगर में बांटा त्रिशूल (PC-द वायर)
VHP ने उत्तम नगर में बांटा त्रिशूल (PC-द वायर)

Delhi News: होली के दिन दो समुदायों के बीच सालों पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया था. इस दौरान तरुण खटीक नाम के एक नौजवान की मौत हो गई थी. तरुण हत्याकांड के बाद दक्षिणपंथी संगठनों ने जमकर हंगामा, और इससे पूरे दिल्ली तनाव फैल गया. हालांकि, पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. धीरे-धीरे हालात सामान्य होने के बावजूद हिंदूवादी संगठन लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़े. बीते दिनों भी हिंदूवादी संगठनों ने उत्तम नगर में एक कार्यक्रम के दौरान हथियार बांटे और आपत्तिजनक बयान दिया.

दरअसल, उत्तम नगर इलाके में 4 मार्च को हुई तरुण खटीक की हत्या के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अदालत के हस्तक्षेप के बाद इलाके में स्थिति काफी हद तक शांत हो गई थी, लेकिन इस शांति के बीच कुछ संगठनों की सरगर्मियों ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.  बीते इतवार (12 अप्रैल) को पश्चिमी दिल्ली के हस्तसाल स्थित अयप्पा पार्क में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया.

इस दौरान VHP पदाधिकारियों ने बड़े पैमाने पर नौजवानों में त्रिशूल बांटे. बताया जा रहा है कि इस आयोजन में करीब 1700 त्रिशूल बांटे गए थे, जिसे VHP ने "त्रिशूल दीक्षा" का नाम दिया. घटना के तीन दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशिलय बयान नहीं आया है. इसके उलट संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक, यह कार्यक्रम सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली में इस तरह के आयोजन करने की योजना है, जिसमें 30 हजार से ज्यादा त्रिशूल बांटे जाएंगे. 

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VHP पदाधिकारियों का कहना है कि यह कार्यक्रम सेवा, संस्कार और सुरक्षा का संदेश देने के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं. यह कार्यक्रम उत्तम नगर के उसी इलाके के पास हुआ, जहां कुछ ही दूरी पर तरुण की हत्या हुई थी. तरुण की हत्या के बाद पूरे इलाके में हिंदूवादी संगठनों के उग्र प्रदर्शन की वजह से तनाव फैल गया था. हत्या का आरोप एक मुस्लिम परिवार पर लगा, जिसके बाद उनके घर में तोड़फोड़ की गई और बाद में नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई भी की. हालात ऐसे बने कि आरोपी परिवार को इलाका छोड़कर जाना पड़ा.

"द वायर" की रिपोर्ट के मुताबिक, घटनास्थल के आसपास अब भी भारी पुलिस बल तैनात है और जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है. इसके बावजूद उसी इलाके में त्रिशूल वितरण और उग्र भाषणों ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया. कार्यक्रम के दौरान मंच से VHP नेताओं ने कई विवादित भाषण दिए गए, जिनका लहजा हिंसक था और भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा के उकसाया गया. 

इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस की भारी मौजूदगी रही. करीब 100 पुलिसकर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान मौके पर मौजूद थे. इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और ट्रैफिक को भी मोड़ दिया गया था. VHP नेताओं ने कहा कि कार्यक्रम के बाद भी त्रिशूल वितरण जारी रहेगा, और आने वाले दिनों में अलग-अलग जगहों पर धार्मिक आयोजनों के दौरान भी त्रिशूल बांटे जाएंगे.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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