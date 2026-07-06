/शाही ईदगाह पर स्वामी सच्चिदानंद के विवादित बयान से मचा बवाल, VHP ने झाड़ा पल्ला

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मभूमि बताते हुए श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने एक विवादित बयान दिया. उन्होंने हिंदू संतों से आह्वान किया कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को तोड़ने के समय कारसेवा किया गया था, उसी तरह आगामी 9 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्मभूमि (शाही ईदगाह मस्जिद) पर कारसेवा करने के लिए आएं. स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मनाई जाएगी. उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह हमला करके तोड़ने की अपील की. इस बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया. वहीं, मुस्लिम समाज ने इस बयान पर आक्रोश व्यक्त किया.
चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद के इस विवादित बयान पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने दूरी बना ली है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के ब्रज जिले के सदर कन्हैयालाल अग्रवाल ने वाजाहत की है कि तंजीम (VHP) का संतों के इस व्यक्तिगत फैसले या आह्वान से कोई लेना-देना नहीं है. कन्हैयालाल अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, "संतों की अपनी लीला अलग होती है. वे क्या करना चाह रहे हैं, उनकी क्या भावना या मानसिकता है, इसकी जानकारी संगठन को नहीं है. लेकिन हमारा मानना है कि जो मामला कोर्ट (न्याय प्रक्रिया) के अंतर्गत चल रहा हो, उसमें इस तरह की घटनाएं नहीं की जानी चाहिए. इससे निश्चित रूप से माहौल बिगड़ता है. भगवान उन्हें ऐसी प्रेरणा दें जिससे क्षेत्र में अमन-चैन बना रहे."
कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर CM योगी ने अखिलेश यादव को दी चुनौती
वहीं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वजीर-ए-आला ने एक सभा में बयान करते समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को चुनौती दी और कहा कि अगर अखिलेश यादव सच में धार्मिक होने का दावा करते हैं, तो उन्हें मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी खुलकर बोलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन चला था, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी अभियान चलाने की बात होनी चाहिए. योगी ने यह बयान अखिलेश यादव की तरफ से राम मंदिर चंदा चोरी पर सवाल उठाने के बाद दी है.
कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर CM योगी से सहमत हैं VHP
मुख्यमंत्री योगी के इस बयान का समर्थन करते हुए VHP नेता कन्हैयालाल ने कहा कि राम जन्मभूमि का कम अब पूरा हो चुका है, इसलिए अब समस्त हिंदू समाज और साधनों को पूरी व्यापकता और समग्रता के साथ श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए जुटना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "जिस तरह अयोध्या में रामलला भव्य और दिव्य रूप से विराजमान हुए हैं, ठीक उसी तरह भगवान श्रीकृष्ण भी मथुरा में अपने भव्य-दिव्य रूप में विराजे, यही हमारी कल्पना और सपना है, जो निश्चित रूप से साकार होगा." VHP ने साफ किया है कि वे इस मुद्दे पर कानूनी और संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ने के पक्ष में हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित न हो.