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शाही ईदगाह पर स्वामी सच्चिदानंद के विवादित बयान से मचा बवाल, VHP ने झाड़ा पल्ला

Uttar Pradesh News: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के बाद नई बहस छिड़ गई है. जहां कुछ संत इस मुद्दे पर आंदोलन की बात कर रहे हैं, वहीं VHP ने इससे दूरी बनाते हुए कहा है कि मामला अदालत में है और इसका समाधान कानूनी व संवैधानिक तरीके से ही होना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 06, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:53 PM IST
शाही ईदगाह पर स्वामी सच्चिदानंद के विवादित बयान से मचा बवाल, VHP ने झाड़ा पल्ला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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