/शाही ईदगाह पर स्वामी सच्चिदानंद के विवादित बयान से मचा बवाल, VHP ने झाड़ा पल्ला

चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद के इस विवादित बयान पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने दूरी बना ली है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के ब्रज जिले के सदर कन्हैयालाल अग्रवाल ने वाजाहत की है कि तंजीम (VHP) का संतों के इस व्यक्तिगत फैसले या आह्वान से कोई लेना-देना नहीं है. कन्हैयालाल अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, "संतों की अपनी लीला अलग होती है. वे क्या करना चाह रहे हैं, उनकी क्या भावना या मानसिकता है, इसकी जानकारी संगठन को नहीं है. लेकिन हमारा मानना है कि जो मामला कोर्ट (न्याय प्रक्रिया) के अंतर्गत चल रहा हो, उसमें इस तरह की घटनाएं नहीं की जानी चाहिए. इससे निश्चित रूप से माहौल बिगड़ता है. भगवान उन्हें ऐसी प्रेरणा दें जिससे क्षेत्र में अमन-चैन बना रहे."