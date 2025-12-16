कानून के खिलाफ बंगाल में बन रही है बाबरी मस्जिद, हिंदूवादी संगठन ने की CM ममता से बड़ी मांग

West Bengal Babri Masjid Controversy: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बीते 6 दिंसबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी. इसको लेकर देश भर में हिंदूवादी संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध व्यक्त किया. इसी कड़ी में हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद (BHP) ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर हुमायूं कबीर और उनके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.

दरअसल, सोमवार को 15 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा. इस पत्र में उन्होंने दावा किया कि बंगाल बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना भारतीय न्याय संहित BNS की धारा 196 और 299 का उल्लंघन है. आलोक कुमार ने हुमायूं कबीर और उनके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की. धारा 196 का उपयोग किसी समूह के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में किया जाता है. वहीं, धारा 299 का उपयोग किसी समूह के धार्मिक आस्थाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के आरोप में किया जाता है.

आलोक कुमार ने अपने पत्र में दावा किया कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना सीधे तौर पर धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने वाला है. उन्होंने मस्जिद का नाम बाबरी रखने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर हिंदुओं के लिए अपमानजनक है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बाबर का नाम ऐतिहासिक रूप से हिंदू धर्म के पूजा स्थलों को तोड़ने से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर मस्जिद का नामकरण करना और बयानबाजी से स्पष्ट है कि यह संयोग से नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद निर्माण से हिंदुओं की भावना आहत हो सकती है.

गौरतलब है कि बीते 6 दिसंबर के दिन हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी. इस आयोजन में आस-पास के जिले से हजारों लोग पहुंचे. इस दौरान पूरे इलाके में राज्य पुलिस, केंद्रीय बल और RAF के जवान मुस्तैद थे.