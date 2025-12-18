अखलाक खान का परिवार पहुंचा हाईकोर्ट, मॉब लिंचिंग पर योगी के फैसले को दी चुनौती

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के दादरी में साल 2015 में अखलाक खान की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई. योगी सरकार ने इस घटना के आरोपियों पर से केस वापस लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं, अखलाक के परिवारवालों ने इलाहाबाद बाद हाईकोर्ट में आज (18 दिसंबर) को एक याचिका दायर करके इस मामले में दखल देने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: भारत की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के दादरी में एक बुज़ुर्ग मुस्लिम व्यक्ति अखलाक खान को गोमांस के शक में हिंदूवादी उग्र भीड़ ने मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी. यह घटना साल 2015 की है, हो हल्ला मचने पर पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इस वक्त 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अखलाक खान मॉब लिंचिंग के सभी आरोपियों को छोड़ने के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है. योगी सरकार को चुनौती देते हुए अखलाक खान के परिवार वालों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका पेश की है.
अखलाक मॉब लिंचिंग के आरोपियों से केस वापसी का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. मॉब लिंचिंग में मारे गए अखलाक की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके केस वापस लेने के फैसले को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटना के आरोपियों से केस वापस लेना न्यायोचित नहीं होगा, केस वापसी के लिए दाखिल एडीजीसी क्राइम की धारा 321 सीआरपीसी की एप्लिकेशन पूरी तरह से गैरकानूनी है. इससे आरोपियों का मनोबल बढ़ेगा. माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अगले सप्ताह याचिका पर सुनवाई कर सकता है.
मृतक अखलाक की पत्नी इकरामन के वकील सैयद उमर जामिन ने बताया कि एडीजीसी क्राइम की तरफ से ट्रायल कोर्ट में दाखिल एप्लिकेशन को चुनौती दी गई है, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से जो एप्लिकेशन केस वापसी के लिए दाखिल की गई है, वह न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि संवैधानिक रूप से भी गलत है.
उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को टार्गेट करके मॉब लिंचिंग में मारा गया और अगर आरोपियों पर से केस वापस लिया जाएगा तो इसका मैसेज न सिर्फ समाज में गलत जाएगा, बल्कि आरोपियों का मनोबल भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट से मामले में दखल की मांग की गई है.