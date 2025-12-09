Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

"सिर्फ मुसलमानों को क्यों मारा?" असगर की बीवी ने कोर्ट में उठाया RPF जवान की मानसिक बीमारी की थ्योरी पर सवाल

RPF Constable Chetan Singh Chaudhary killed Muslims: पालघर ट्रेन शूटिंग केस में आरोपी चेतन सिंह चौधरी की जमानत पर पीड़ित पक्ष और प्रॉसीक्यूशन ने कड़ा विरोध जताया. मृतक असगर शेख की बीवी उमेजा का कहना है कि मानसिक बीमारी का दावा झूठा है और उसने मुस्लिम यात्रियों को पहचानकर मारा. गंभीर आरोपों के चलते जमानत का कोई आधार नहीं बनता.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:02 PM IST

ट्रेन में मुस्लिम यात्रियों पर गोली बरसाने वाले RPF कांस्टेबल की जमानत का विरोध (फाइल फोटो)
Maharashtra News Today: महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में, जुलाई 2023 आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने तीन मुस्लिम मुसाफिरों को महज उनके मजहब की वजह से बेवजह गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे. आरोपी कांस्टेबल पर फिलहाल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. इस मामले में मंगलवार (8 दिसंबर) को हुई सुनवाई के दौरान उसकी जमानत को लेकर कड़ा विरोध देखने को मिला. 

कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी की एक वीडियो भी सामने आई थी. चेतन सिंह चौधरी की गोली से मारे गए मुस्लिम मुसाफिर असगर शेख की बीवी उमेजा खातून ने सोमवार (8 दिसंबर) को अदालत में कहा कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का दावा करके जमानत पाना चाहता है, जबकि उसका आचरण दर्शाता है कि उसने चुनकर मुसलमानों को निशाना बनाया.

बता दें, 31 जुलाई 2023 को जयपुर–मुंबई ट्रेन में आरपीएफ कॉन्स्टेबल चेतन सिंह ने अपने सीनियर असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर तिकराम मीणा और तीन मुस्लिम यात्रियों की हत्या की थी. जिन तीन मुस्लिम यात्रियों की हत्या की, उनके असगर अली अब्बास शेख, अब्दुल कादिर भनपुरवाला और सैयद सैफुद्दीन हैं. इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.

आरोपी के दावे पर पीड़िता ने उठाए सवाल

जमानत याचिका में चेतन सिंह ने दावा किया कि वारदात के दौरान वह मानसिक रूप से बीमार था और डेल्यूजन डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी. इस पर असगर शेख की बीवी उमेजा खातून ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आरोपी दिमागी रूप से बीमार था, तो उसने सिर्फ मुस्लिम पहचान देखकर ही लोगों को क्यों निशाना बनाया. उनका कहना है कि यह पूरी तरह सोचा-समझ कर किया गया हमला था और आरोपी पूरी तरह होश में था.

उमेजा खातून की ओर से दाखिल जवाब में यह भी कहा गया कि RPF में नौकरी देने से पहले पूरी तरह मानसिक और शारीरिक फिटनेस की जांच की जाती है. प्रोटोकॉल के तहत फिट लोगों की RPF में नौकरी दी जाती है, ऐसे में बीमारी का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसे जमानत पाने की कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए. प्रॉसीक्यूशन ने भी जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि चेतन सिंह चौधरी पर बहुत गंभीर आरोप हैं, जिनमें मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है. इसलिए उसे जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता.

इस मामले में अब तक 16 गवाहों की गवाही हो चुकी है, जिसमें एक आरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल भी शामिल रहे. 2023 में दाखिल पहली जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी. इस बार चेतन सिंह ने तर्क दिया है कि वह चार महीने मानसिक संस्थान में रह चुका है और अब उसकी प्रकृति बदल गई है. हालांकि, अदालत को बताया गया कि उसके मानसिक बीमारी के दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस मेडिकल रिपोर्ट नहीं है. प्रॉसीक्यूशन ने कहा कि वह अपने दावों के लिए सिर्फ 'गूगल सर्च' का सहारा ले रहा है.

'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' केस

पीड़ित पक्ष और प्रॉसीक्यूशन ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' करार दिया है. उनका कहना है कि जिसे यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, उसने ही उनकी जान ले ली. चार्जशीट के अनुसार आरोपी ट्रेन में मुस्लिम यात्रियों को ढूंढ-ढूंढकर मार रहा था. मामले में कई बयानों और वीडियो को महत्वपूर्ण सुबूत के रूप में पेश किया गया है. 

एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने गवाही देते हुए बताया कि घटना के बाद चेतन सिंह पटरियों पर रायफल लिए चलते हुए मिला. गवाही के दौरान उन्होंने बताया कि चेतन ने उसे धमकी देते हुए कहा, "मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो गोली मार दूंगा." सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चेतन एक खून से लथपथ यात्री के पास खड़ा दिख रहा है और कहता हुआ सुना गया, "अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो मोदी और योगी. यही दो हैं." एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि चेतन ने गोलीबारी के दौरान कहा था, "यह 2008 का बदला है." इस बयान को 26/11 मुंबई आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है.

'मानसिक बीमारी का दावा झूठा'

चेतन सिंह ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि वह भ्रम विकार (Delusion Disorder) से पीड़ित है और वारदात के समय उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी. लेकिन रेलवे की मेडिकल रिपोर्ट में मानसिक बीमारी का कोई प्रमाण नहीं मिला है. प्रॉसीक्यूशन के मुताबिक, आरोपी जमानत लेने के लिए बीमारी का बहाना बना रहा है, जबकि उसके खिलाफ वीडियो, गवाह और चार्जशीट में कई ठोस तथ्य दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें: Arunachal Pradesh: पहले लिया 'भारत माता की जय' बोलवाकर देशभक्ति का टेस्ट, फिर दी मदरसा हटाने की धमकी; वीडियो VIRAL

