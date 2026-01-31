Uttarakhand: मुस्लिम दुकानदार के लिए बजरंग दल से भिड़ने वाले दीपक और विजय की सरकार से ख़ास अपील

Advertisement
Uttarakhand News: उत्तराखंड में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की दुकान बोर्ड से बाबा शब्द को हटाने की मांग के बाद बवाल खड़ा हो गया. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकान के जाकर हंगामा किया, तो दीपक और विजय रावत नाम के दो युवकों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को धक्का देकर भगा दिया. इसके बाद दीपक ने भाईचारे का संदेश देते हुए अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया. वहीं, विजय रावत का एक मीडिया इंटरव्यू का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह सरकार से मांग कर रहे हैं कि देश के लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाने वाले लोगों पर रोक लगाई जाए. साथ ही उन्होंने देश में भाईचारे और प्रेम को लेकर लोगों से खास अपील की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 31, 2026, 12:17 PM IST

Uttarakhand News: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार के पटेल मार्ग में पिछले तीस वर्षों से एक बुजुर्ग व्यक्ति शोएब अहमद "बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर" के नाम से कपड़े की दुकान चला रहे हैं. इस पर हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीते 26 जनवरी को दुकान के पास पहुंचकर हंगामा किया और दुकानदार शोएब अहमद से दुकान का नाम बदलने की मांग की. हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि शोएब मुस्लिम समाज से है इसलिए अपनी दुकान का नाम बाबा नहीं रख सकता. 

बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर  के बगल में दीपक नाम का एक व्यक्ति जिम चलाते हैं. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखकर दीपक वहां पहुंचे और दीपक ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध किया. जब उनसे नाम पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनका नाम मोहम्मद दीपक  है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोकने में दीपक के साथ एक और व्यक्ति विजय रावत थे, जिनका एक इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह लोगों से देश में प्यार बांटने का आह्वान कर रहे हैं. 

विजय रावत ने एक मीडिया इंटरव्यू में पूरी घटना की जानकारी दी और सरकार के साथ-साथ लोगों से खास अपील की. विजय रावत ने कहा कि देश में धर्म के नाम पर बंटवारा सही नहीं है, यह गलत है. उन्होंने सरकार से अपील की कि ये जो लोग देश को धर्म के नाम पर लड़वाना चाह रहे हैं, उन्हें रोकिए. 

विजय रावत ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है. उन्होंने कहा कि दीपक उनके दोस्त हैं, और दोनों ने मिलकर बजरंग दल के हंगामे को रोककर मानवता दिखाई है. उन्होंने कहा कि हमारा धर्म कभी किसी से लड़ना नहीं सीखाता और न ही किसी को मारना सिखाता है.

विजय रावत ने कहा कि वह सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने धर्म (हिंदू) को मानते हैं. उन्होंने कहा कि मेरा धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता. उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म और उनकी किताबों में कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे धर्मों को गाली दीजिए और उनके लोगों को मारिए. विजय रावत ने कहा कि किसी भी धर्म का सदस्य घटना करता है वह इंसान की गलती होती है, पूरा धर्म गलती नहीं करता है. उन्होंने कहा कि कभी भी धर्म गलत नहीं करता, गलती इंसान करता है. इसलिए आप कभी-भी धर्म को टार्गेट नहीं कर सकते. 

विजय रावत ने कहा कि दीपक मेरा दोस्त है और उसने एक अच्छा संदेश दिया है. विजय रावत ने कहा कि दीपक ने जो अपने-आप को मोहम्मद दीपक बताया है, वह एक मानवता का संदेश दिया. उन्होंने लोगों से अपील की कि आप धर्म और जात को मत बांटिए. उन्होंने कहा कि हमारा देश सभी धर्मों और जातों से चलता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि आप मानवता का मिसाल दीजिए. उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से अपील की कि आप प्रेम बांटिए.

 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

