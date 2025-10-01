Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2944016
Zee SalaamSalaam Crime News

रेप में नाकाम होने पर लड़की की हत्या; शाहबाज़ और फैजान समेत एक नाबालिग हिरासत में

Uttarakhand Crime News: उत्तराखंड के विकासनगर में 22 साल की एक लड़की की हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है. आरोपी ने पहले लड़की का अपहरण किया और फिर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा. जब पीड़िता ने इंकार करने किया तो घला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग है. इस मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में हैं.  

 

|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:34 PM IST

Trending Photos

लड़की के शव को तलाश करती टीम
लड़की के शव को तलाश करती टीम

Uttarakhand News Today: उत्तराखंड के विकासनगर से एक सनसनीखेज और भयावह घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. यहां 22 साल की एक लड़की को अपहरण के बाद शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर दरिंदों ने बेरहमी से गला घोंटकर मार दिया. इसकी जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है. इस मामले में पुलिसि कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है.

देहरादून जिले के कोतवाली विकासनगर क्षेत्र की यह घटना बीते 7 सितंबर की है. पुलिस के मुताबिक आरोपी शाहबाज ने अपने साथी फैजान और एक नाबालिक लड़के के साथ मिलकर लड़की का अपहरण कर लिया था. इसके बाद जब लड़की ने शारीरिक संबंध बनाने से इंकार किया, तो आरोपियों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को शक्ति नहर में फेंक कर फरार हो गए. 

यह मामला तब उजागर हुआ जब लड़की के परिवार ने इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद मुख्य आरोपी शाहबाज को बीते 12 सितंबर को गिरफ्तार किया और फिर 24 सितंबर को उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया. पुलिस पूछताछ में जब आरोपी ने ने खौफनाक वारदात का मंजर बयान किया तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी शाहबाज ने पुलिस को बताया कि इस घटना में उसके साथ दो और लड़के शामिल थे. इसका खुलासा होने के बाद पुलिस ने शाहबाज के दो और साथियों को भी 27 सितंबर में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस वारदात में शामिल तीसरा नाबालिग है. इसलिए पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया.

इस घटना में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालों के घेरे में है. घटना के तुरंत बाद परिजनों ने नामजद आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. लगभग एक हफ्ते बाद परिजनों के दबाव के बाद ही 12 सितंबर को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की तफ्तीश शुरू हुई.

फिलहाल अभी तक लड़की का शव बरामद नहीं हो पाया है. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार शक्ति नहर में शव की तलाश कर रही हैं. बताया जा रहा है कि घटना के समय भारी बारिश की वजह से शव नदी में बहकर आगे जा सकता है. इसलिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हथिनी कुंड बैराज की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है.

विकासनगर पुलिस क्षेत्राधिकार भास्कर लाल शाह ने बताया कि टीम लगातार मृतका के शव की तलाश कर रही है और उस तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. उन्होंने अपील की है कि इस बारे में जिसको भी कोई जानकारी मिले या हो, वह तुरंत पुलिस से संपर्क करें.

यह भी पढ़ें: हमीरपुर में कांग्रेस नेता समेत कई मुस्लिमों पर गिरी गाज; भड़काऊ पोस्ट करने का है आरोप!

 

TAGS

Uttarakhand newsDehradun policeDehradun Murder Casemuslim news

Trending news

Muslim youth
नाई-मजदूर तक पर सरकार के तख्तापलट की साजिश का इल्ज़ाम; ATS के रडार पर मुस्लिम नौजवान
Uttarakhand news
रेप में नाकाम होने पर लड़की की हत्या; शाहबाज़ और फैजान समेत एक नाबालिग हिरासत में
UP News
हमीरपुर: कांग्रेस नेता समेत कई मुस्लिमों पर गिरी गाज; भड़काऊ पोस्ट करने का है आरोप!
Delhi News
स्कूलों में RSS को पढ़ाने के प्रस्ताव पर भड़के तारिक अनवर, बोले- क्या मैसेज देंगे?
UP News
'गाजर मूली की तरह काटेंगे...' बीजेपी नेता की मुस्लिमों को धमकी का वीडियो वायरल
Shakina Begam Push Back Bangladesh Boarder
असमी मुस्लिम महिला को विदेशी बताकर जबरन भेजा बांग्लादेश; वापसी के लिए अड़ा परिवार
UP News
अतीक की तर्ज पर बेटे की बदली जेल, झांसी हुआ शिफ्ट, हाई सिक्योरिटी बैरक में रहेगा अली
Uttar Pradesh news
मुस्लिम होने की मिल रही सामूहिक सज़ा; तौकीर रज़ा के भाई ने सरकार पर बोला हमला
Delhi News
AIMPLB ने दिखाया बड़ा दिल; हिंदू त्योहारों के मद्देनजर 'भारत बंद' कैंसल
Supreme Court Sheikh Mohammad Ghaus Dargah
MP हाईकोर्ट ने 400 साल पुरानी शेख मोहम्मद गौस की उर्स पर लगई रोक; अब SC करेगी सुनवाई
;