रेप में नाकाम होने पर लड़की की हत्या; शाहबाज़ और फैजान समेत एक नाबालिग हिरासत में

Uttarakhand News Today: उत्तराखंड के विकासनगर से एक सनसनीखेज और भयावह घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. यहां 22 साल की एक लड़की को अपहरण के बाद शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर दरिंदों ने बेरहमी से गला घोंटकर मार दिया. इसकी जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है. इस मामले में पुलिसि कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है.

देहरादून जिले के कोतवाली विकासनगर क्षेत्र की यह घटना बीते 7 सितंबर की है. पुलिस के मुताबिक आरोपी शाहबाज ने अपने साथी फैजान और एक नाबालिक लड़के के साथ मिलकर लड़की का अपहरण कर लिया था. इसके बाद जब लड़की ने शारीरिक संबंध बनाने से इंकार किया, तो आरोपियों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को शक्ति नहर में फेंक कर फरार हो गए.

यह मामला तब उजागर हुआ जब लड़की के परिवार ने इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद मुख्य आरोपी शाहबाज को बीते 12 सितंबर को गिरफ्तार किया और फिर 24 सितंबर को उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया. पुलिस पूछताछ में जब आरोपी ने ने खौफनाक वारदात का मंजर बयान किया तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए.

आरोपी शाहबाज ने पुलिस को बताया कि इस घटना में उसके साथ दो और लड़के शामिल थे. इसका खुलासा होने के बाद पुलिस ने शाहबाज के दो और साथियों को भी 27 सितंबर में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस वारदात में शामिल तीसरा नाबालिग है. इसलिए पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया.

इस घटना में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालों के घेरे में है. घटना के तुरंत बाद परिजनों ने नामजद आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. लगभग एक हफ्ते बाद परिजनों के दबाव के बाद ही 12 सितंबर को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की तफ्तीश शुरू हुई.

फिलहाल अभी तक लड़की का शव बरामद नहीं हो पाया है. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार शक्ति नहर में शव की तलाश कर रही हैं. बताया जा रहा है कि घटना के समय भारी बारिश की वजह से शव नदी में बहकर आगे जा सकता है. इसलिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हथिनी कुंड बैराज की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है.

विकासनगर पुलिस क्षेत्राधिकार भास्कर लाल शाह ने बताया कि टीम लगातार मृतका के शव की तलाश कर रही है और उस तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. उन्होंने अपील की है कि इस बारे में जिसको भी कोई जानकारी मिले या हो, वह तुरंत पुलिस से संपर्क करें.

