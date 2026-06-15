/इस्लामपुर को श्रीरामपुर बनाने के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण, 15 KM की पदयात्रा

पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला

पदयात्रा शुरू होने से पहले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस्लामपुर का नाम बदलने का प्रयास राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है. गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान की अपनी अलग पहचान और संस्कृति है, जिसे बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक दल जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विवादित विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं. करीब चार घंटे की पदयात्रा के बाद प्रदर्शनकारियों के झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पहुंचने की संभावना जताई गई. प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो.