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इस्लामपुर को श्रीरामपुर बनाने के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण, 15 KM की पदयात्रा

Islampur Village Controversy: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर करने के प्रस्ताव के खिलाफ ग्रामीणों ने 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नाम परिवर्तन स्थानीय लोगों की भावनाओं के खिलाफ है और वे इसका विरोध जारी रखेंगे.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 15, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:21 PM IST
इस्लामपुर को श्रीरामपुर बनाने के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण, 15 KM की पदयात्रा

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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