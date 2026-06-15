/इस्लामपुर को श्रीरामपुर बनाने के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण, 15 KM की पदयात्रा

राज्य चुनें
Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने के प्रस्ताव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. गांव के नाम परिवर्तन के विरोध में स्थानीय लोगों ने आंदोलन तेज कर दिया है. इसी कड़ी में सोमवार सुबह इस्लामपुर गांव से झुंझुनूं कलेक्ट्रेट तक करीब 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया. पदयात्रा की शुरुआत इस्लामपुर गांव स्थित अंबेडकर पार्क से हुई. सुबह से ही गांव और आसपास के क्षेत्रों से लोग वहां पहुंचने लगे थे.
प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं और वे नाम परिवर्तन के विरोध में नारे लगा रहे थे. इस पदयात्रा में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के जिलाध्यक्ष राजेंद्र फौजी, सरपंच आमिन मनियार समेत कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गांव का नाम बदलने का फैसला स्थानीय लोगों की भावनाओं के खिलाफ है. उनका तर्क है कि सालों से गांव की पहचान इस्लामपुर के नाम से रही है और बिना ग्रामीणों की सहमति के नाम बदलना उचित नहीं है. आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी कीमत पर गांव का नाम बदलने नहीं देंगे.
पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला
पदयात्रा शुरू होने से पहले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस्लामपुर का नाम बदलने का प्रयास राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है. गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान की अपनी अलग पहचान और संस्कृति है, जिसे बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक दल जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विवादित विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं. करीब चार घंटे की पदयात्रा के बाद प्रदर्शनकारियों के झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पहुंचने की संभावना जताई गई. प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो.
ग्रामीणों ने दी चेतावनी
इस बीच आंदोलन को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बातचीत की संभावना भी जताई जा रही है. हालांकि आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर वार्ता में कोई ठोस और सकारात्मक समाधान नहीं निकलता है, तो वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे. साथ ही आंदोलन को और व्यापक बनाने की भी चेतावनी दी गई है. गांव के नाम परिवर्तन को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है.