शरजील को बेल नहीं मिलने पर अकबर इमाम रोड पर सन्नाटा, घर में ख़ामोशी; चाचा ने भतीजे को बताया...

Sharjeel Imam Bail Denied: दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से शरजील इमाम को राहत नहीं मिलने के बाद जहानाबाद के काको गांव में निराशा फैल गई. कोर्ट ने सात आरोपियों में से पांच को जमानत दे दी, जबकि शरजील इमाम और उमर खालिद को कोई राहत नहीं मिली.
Sharjeel Imam Bail: बिहार के जहानाबाद के काको गांव में अकबर इमाम पथ पर सन्नाटा पसरा है. शरजील इमाम के मरहूम पिता के नाम पर बनी ये सड़क इमाम परिवार के घर की तरफ जाती है. गांव के में घर-घर, गली-चौराहों पर कानाफूसी हो रही है कि इस बार फिर जमानत ख़ारिज हो गई है. रिहा होने की उम्मीद एक बार फिर टूट चुकी है. शरजील इमाम के घर में भी ख़ामोशी और निराशा ने अपना घर बसा लिया है. उसकी मां अफसा रहीम एक बार फिर कुछ पल के लिए नाउम्मीद हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद का दामन उन्होंने छोड़ा नहीं है. उन्हें मुल्क के कानूनी निजाम पर भरोसा बरकरार है.
दिल्ली दंगों 2020 के मामले में आरोपी शरजील इमाम सहित दीगर आरोपियों की दलील सुनने के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सात आरोपियों से पांच को उनकी दलीलें सुनने के बाद जमानत दे दी, लेकिन शरजील इमाम और उमर खालिद को कोई राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं?
शरजील इमाम के चाचा ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि उनका भतीजा निर्दोष है और आगे की कानूनी कार्रवाई तय करने से पहले पूरे फैसले का ध्यान से अध्ययन किया जाएगा. चाचा ने यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वे कानून के दायरे में रहकर ही अगला कदम उठाएंगे. वहीं, शरजील इमाम की मां फैसले से हैरान थीं और उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया.
CPI-M ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई हैरानी
वहीं, UAPA के तहत दर्ज एक मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने पर प्रतिक्रिया देते हुए CPI-M नेता वृंदा करात ने कहा, "हमने सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा है. जबकि हम अन्य पांच आरोपियों की रिहाई का स्वागत करते हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उमर खालिद को जमानत नहीं दी गई है. सरकार और जांच एजेंसियों ने उन्हें बदनाम किया है. उनसे राज्य को कोई खतरा नहीं है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें पूरी तरह से झूठे आरोपों पर जेल में रखा जा रहा है."
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद उनके बयानों के आधार पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को काको से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में हैं.