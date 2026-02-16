Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3111150
Zee SalaamIndian Muslimटीपू सुल्तान और शिवाजी पर कांग्रेस और BJP में हिंसक झड़प; जमकर हुई पत्थरबाजी, कई घायल

टीपू सुल्तान और शिवाजी पर कांग्रेस और BJP में हिंसक झड़प; जमकर हुई पत्थरबाजी, कई घायल

Violence Between Congress BJP: कांग्रेस नेता द्वारा टीपू सुल्तान और क्षत्रपति शिवाजी की तुलना करने पर विवाद खड़ा हो गया. पुणे में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 09:42 AM IST

Trending Photos

टीपू सुल्तान और शिवाजी पर कांग्रेस और BJP में हिंसक झड़प; जमकर हुई पत्थरबाजी, कई घायल

Violence Between Congress BJP: कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के राज्य अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल द्वारा टीपू सुल्तान और क्षत्रपति शिवाजी की तुलना करने पर विवाद खड़ा हो गया है. इस बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता और मेयर मंजुषा नगपुरे की अगुवाई में BJP कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन का घेराव किया और प्रदर्शन किया. इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा भड़क गई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई, जिसमें कांग्रेस के 3  और BJP के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए. वहीं, बीचबचाव में दो पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है. साथ ही दो पत्रकार भी घायल हो गए. 

इस हिंसा के बाद शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में BJP और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वहीं, पुणे शहर के कांग्रेस प्रमुख अरविंद शिंदे ने कहा कि BJP के पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है. उन्होंने मांग की कि मेयर मंजुषा नागपुरे, BJP शहर अध्यक्ष धीरज घाटे, दुष्यंत मोहोल और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए.

BJP के पुणे शहर यूनिट के अध्यक्ष धीरज घाटे ने टीपू सुल्तान की तुलना क्षत्रपति शिवाजी से करने के आरोप में कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ पार्वती पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई. उन्होंने दावा किया कि सपकाल के बयान से हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल द्वारा टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी की तूलना करने वाली घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र भडनवीस ने प्रतिक्रिया दी और इस बयान को निंदनीय बताया. वहीं, ऑल इंडिया मिजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने टीपू सुल्तान की तारीफ करते हुए कहा कि टीपू सुल्तान की अंगूठी पर 'राम' लिखा हुआ था. ओवैसी ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द की निशानी बताया. 

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तारीफ की थी. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह 'स्वराज्य' का आइडिया पेश किया, उसी तरह टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया था. हर्षवर्धन सकपाल ने कहा कि हमें टीपू सुल्तान को वीरता के प्रतीक के रूप में शिवाजी महाराज के समकक्ष मानना चाहिए.

 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Violence Between Congress BJPControversy Tipu Sultan Chhatrapati Shivajiminority newsToday News

Trending news

AIMIM on Naseemuddin Siddiqui
‘जो आजम खान की नहीं हुई, वो..’, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में आने पर AIMIM का तंज
Bangladesh news
ऐतिहासिक जीत के बाद एक्टिव हुए तारिक रहमान, जमात और NCP नेताओं से मुलाकात
muslim news
UAE के राष्ट्रपति ने एर्दोगन को लगाया फोन, तुर्की के साथ सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा
Mathura News
Mathura News: मस्जिद के पास तेज डीजे बंद कराने पर बवाल, गांव का माहौल गरमाया
Bangladesh news
बांग्लादेश चुनावी नतीजों में धांधली के आरोप, जमात-ए-इस्लामी ने की रीकाउंटिंग की मांग
West Bengal news
SIR के नाम पर कटघरे में मुसलमान, दार्जिलिंग में 30 लोगों को बुलाने पर EC घिरा!
Pakistan News
'ओये' नहीं, अब 'सर या मैडम' बोलेगी Pak की पंजाब पुलिस! CM मरियम नवाज ने दिया आदेश
Telangana NEWS
SIR पर सियासी संग्राम! ओवैसी का बड़ा आरोप- 'वोटर लिस्ट से नागरिकता छीनने की तैयारी?'
Kerala News
मां-बाप ने खोई बेटी, पर 5 को दे दी जिंदगी; 10 माह के शीरीन की दिल छू लेने वाली कहानी
Bangladesh news
तारिक रहमान की जीत के बाद हिंसा की एंट्री, BNP कार्यालय में बदमाशों ने लगाई आग