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MP: हाईकोर्ट के आदेश पर खुला सरकारी इमामबाड़ा, जश्न के बीच मारपीट ने बढ़ाई चिंता

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुहर्रम के अवसर पर धार के सरकारी इमामबाड़े की चाबी पांच दिनों के लिए मुस्लिम पक्ष को सौंपने का आदेश दिया है. फैसले के बाद इमामबाड़ा खोला गया, जहां खुशी के बीच विवाद और मारपीट की घटना भी हुई. पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की पहचान कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 26, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:31 AM IST
MP: हाईकोर्ट के आदेश पर खुला सरकारी इमामबाड़ा, जश्न के बीच मारपीट ने बढ़ाई चिंता
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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