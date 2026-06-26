राज्य चुनें
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच ने मोहर्रम के मौके पर एक सरकारी इमामबाड़े को लेकर मुस्लिम समुदाय के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया. इस फैसले के तहत मुहर्रम के मौके पर पांच दिनों के लिए धार स्थित सरकारी इमामबाड़े की चाबी मुस्लिम पक्ष को देने का निर्देश दिया गया है, ताकि मुस्लिम पक्ष मुहर्रम की मजहबी रस्मों को पूरा कर सकें. इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष में खुशियों की लहर दौड़ गई. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी इमामबाड़ा की चाबी सौंपे जाने और इमामबाड़े की गेट खोले जाने के बाद इमामबाड़ा परिसर के बाहर मुस्लिम समाज के लोगों ने खुशी का इजहार किया. इसी दौरान किसी बात को लेकर कुछ युवाओं के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया.
इस दौरान एक युवक पर भीड़ टूट पड़ी और उसके साथ जमकर मारपीट की गई. ड्यूटी पर तैनात राजगढ़ थाना प्रभारी समीप पाटीदार मौके पर पहुंचे और भीड़ के बीच फंसे युवक को सुरक्षित बाहर निकालते हुए स्थिति को नियंत्रित किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है. घटना के संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296(ए), 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है.
वीडियो और सबूतों के आधार पर पुलिस कर रही है आरोपियों की पहचान
पुलिस वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते गुरुवार (25 जून) को हाईकोर्ट ने सब-डिवीजनल ऑफिसर (SDO) को पांच दिनों के लिए इमामबाड़े की चाबी मुस्लिम पक्ष को सौंपने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मुहर्रम से जुड़े कार्यक्रम खत्म होने के बाद 1 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे तक इमामबाड़े की चाबियां वापस एसडीओ को सौंपना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं. आदेश के मुताबिक, इस अवधि के दौरान इमामबाड़े की संपत्ति में किसी तरह का स्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा. किसी तरह की तोड़फोड़ या बदलाव की भी इजाजत नहीं होगी.
याचिकाकर्ता ने खुद को बताया सरकारी ताजिया कमेटी का पदाधिकारी, कोर्ट ने दिए ये निर्देश
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरानवे खुद को सरकारी ताजिया कमेटी से जुड़े हुए हैं और सालों से मुहर्रम के मौके पर रिवायती तरीके से ताजिया तैयार करने और मजहबी रस्मों को आयोजित करने का काम करते रहे हैं. याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने दस्तावेज भी पेश किए. इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने खुद को सरकारी ताजिया कमेटी का सदस्य और पदाधिकारी बताया. वहीं, सरकार की ओर से पेश वकीलों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पहले ही ताजिया निर्माण और दूसरे मजहबी सरगर्मियों के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया कराई गई है. वकीलों ने कहा कि इससे पहले सरकारी इमामबाड़े की जमीन को लेकर पहले ही बेदखली से संबंधित आदेश जारी किए जा चुके हैं. हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के पक्ष के अहम फैसला सुनाया और SDO को पांच दिनों के लिए शर्तों के साथ इमामबाड़े की चाबी मुस्लि पक्ष को सौंपने के निर्देश दिए.