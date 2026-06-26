याचिकाकर्ता ने खुद को बताया सरकारी ताजिया कमेटी का पदाधिकारी, कोर्ट ने दिए ये निर्देश

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरानवे खुद को सरकारी ताजिया कमेटी से जुड़े हुए हैं और सालों से मुहर्रम के मौके पर रिवायती तरीके से ताजिया तैयार करने और मजहबी रस्मों को आयोजित करने का काम करते रहे हैं. याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने दस्तावेज भी पेश किए. इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने खुद को सरकारी ताजिया कमेटी का सदस्य और पदाधिकारी बताया. वहीं, सरकार की ओर से पेश वकीलों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पहले ही ताजिया निर्माण और दूसरे मजहबी सरगर्मियों के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया कराई गई है. वकीलों ने कहा कि इससे पहले सरकारी इमामबाड़े की जमीन को लेकर पहले ही बेदखली से संबंधित आदेश जारी किए जा चुके हैं. हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के पक्ष के अहम फैसला सुनाया और SDO को पांच दिनों के लिए शर्तों के साथ इमामबाड़े की चाबी मुस्लि पक्ष को सौंपने के निर्देश दिए.