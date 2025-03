Nagpur Violence Inside Story: मंत्री नितेश राणे और टी राजा के विवादित बयानों के बाद सुलग उठा नागपुर, जानें इनसाइड स्टोरी

Nagpur Violence Inside Story: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. फिल्म छावा की रिलीज के बाद नितेश राणे और कई बीजेपी नेताओं ने मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर कई विवादित बयान दिए हैं. इन बयानों का असर इतना हुआ कि लोग सड़कों पर उतर आए और मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग करते हुए जमकर बवाल मचाया. इसी बीच यह अफवाह फैल गई कि एक हिंदू संगठन के लोगों ने कुरान जला दी है, इसके बाद नागपुर के हंसपुरी इलाके में हिंसा भड़क उठी और भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. वहीं, हिंसा के बाद नितेश राणे ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने इस हिंसा की आग में घी डालने का काम कर दिया है. इस बयान से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हिंसा फैल सकती है.

नितेश राणे ने दिया बिवादित बयान

नितेश राणे ने कहा कि औरंगजेब का मकबरा गंदगी है वो यहां रखने लायक नहीं है. उसे शौचालय भी घोषित करेंगे तो गलत नहीं है. हमारे छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज के साथ जो कुछ भी किया था, उसकी कोई भी गंदगी हमारे राज्य में रखने लायक नहीं है. यही भूमिका हमारे सीएम ने ली है और ये गंदगी अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है. सही समय पर आपको ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी.

Mumbai, Maharashtra: Minister Nitesh Rane says, "The filth in their Magpara is not worth keeping here. Even if it is declared a toilet, it wouldn’t be wrong, it is filth for us. Anyone who acted against our Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj, like… pic.twitter.com/TmlD5BBY1D

— IANS (@ians_india) March 17, 2025