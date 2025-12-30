हिंदू पड़ोसी बने तमाशबीन, मुस्लिम फेरीवाले ने जान की परवाह किए बिना शालिनी को बचाया

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimहिंदू पड़ोसी बने तमाशबीन, मुस्लिम फेरीवाले ने जान की परवाह किए बिना शालिनी को बचाया

Muslim Man Saves Hindu Woman Life: एक मुस्लिम बुजुर्ग ने शालिनी नाम की औरत की जानकर बचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसमें बुजुर्ग शख्स कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि उनके हाथों की उंगलियां टूट गईं. पीड़िता शालिनी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और उन्हीं की वजह से उनकी जान बच गई. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:18 PM IST

जान पर खेल मुस्लिम बुजुर्ग ने बचाई शालिनी की जान
Muslim Man Saves Hindu Woman Life: एक मुस्लिम बुजुर्ग ने शालिनी नाम की औरत की जानकर बचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसमें बुजुर्ग शख्स कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि उनके हाथों की उंगलियां टूट गईं.

वीडियो में सामने आया कि एक महिला पर हमले के दौरान मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद हिंदू पड़ोसी आगे नहीं आए। वहीं, एक मुस्लिम बुजुर्ग फेरीवाले ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमलावर से भिड़कर महिला की जान बचाई और खुद घायल हो गया।।

भारत में सोशल मीडिया पर रोज हिंदू मु्स्लिम का शोर मचाकर मुसलमानों को निशाना बनाने वाली पोस्ट और वीडियो भरे पड़े हैं. इस नफरत के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिससे जाहिर होता है कि इंसानियत अभी जिंदा है. इंसानियत धर्म, संप्रदाय, अमीरी-गरीबी देखकर नहीं की जाती है. यह उन हिंदूवादी संगठनों और कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा है, जो लगातार आपसी भाईचारे को ताक पर रखकर विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक, शालिनी अग्रवाल नाम की एक औरत के घर में एक अंजान शख्स घुसकर हमला कर देता है और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है. शालिनी बताती हैं कि वह अपनी हिंदू कॉलोनी में मदद के लिए चिल्लाती रहीं, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया. इसी दौरान एक मुस्लिम बुजुर्ग फेरीवाला वहां पहुंचता है और शालिनी की जान बचाने के लिए हमलावर से भिड़ जाता है. 

शालिनी के मुताबिक, उनकी जान बचाने के दौरान उस मुसलमान बुजुर्ग की उंगली टूट जाती है और उन्हें चोट भी लगती है. इसके बाद शालिनी एक वीडियो जारी करती हैं, जिसमें वह कहती हैं कि घटना के वक्त उनके तमाम हिंदू पड़ोसी तमाशा देखते रहे, जबकि एक मुसलमान बुजुर्ग ने जाति-धर्म को भूलकर, अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी जान बचाई. 

एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जब कबाड़ का कारोबार करने वाले बुजुर्ग घटना के अगले दिन उस मुहल्ले में दोबारा आए तो शालिनि उनका हालचाल पूछती हैं. इस दौरान वह उन्हें चाय पीने के लिए भी बुलाती है. इस दौरान बुजुर्ग बताते हैं कि उनकी उंगली टूट गई है और इसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं. शालिनी बुजुर्ग से कहती हैं कि आप नहीं होते तो ना हम उसको पकड़ पाते और न ही जान बचती. 

इसके अलावा सोशल मीडिया पर जारी एक और वीडियो में शालिनी बताती हैं कि वह इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंची हैं. उन्होंने कहा कि उनके घर में घुसकर जो हमला हुआ था, उसमें उनके सिर, कंधे और बाजुओं में चोट आई है. इन्हीं चोटों के इलाज और मेडिकल कराने के लिए वह अस्पताल आई हैं. शालिनी ने कहा कि मेडिकल के बाद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

शालिनी आगे कहती हैं कि हमला करने वाला शख्स उनके घर में किस इरादे से घुसा था. उन्हें मारने के इरादे से, लूटपाट के इरादे से या किसी दूसरी वजह से, यह पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा. उन्होंने कहा, "फिलहाल मेरी, मेरे नौकरानी और मेरे कुत्ते की जान बच गई है." अपने बयान में शालिनी ने जान बचाने के लिए मुल्ला जी कबाड़ी वाले और अपने कुत्ते का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि इन्हीं दोनों की वजह से वह आज जिंदा हैं और दिखाई पड़ रही हैं.

Salaam Tv Digital Team

hindu muslim unitymuslim news

