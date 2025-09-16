Vivek Agnihotri के साथ सोशल मीडिया पर प्रैंक; AI टिकल मामले में जमकर फज़ीहत

Mumbai News: कश्मीर फाइल्स और बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की जमकर फज़ीहत हो रही है. सोशल मीडिया पर एक शख्स ने उनके साथ प्रैंक कर दिया है. इससे पहले डायरेक्टर ने एआई जनरेटेड इमेज पोस्ट किया था.
Mumbai News: कश्मीर फाइल्स के बाद, बंगाल फाइल्स नाम की फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों मज़ाक का बायस बन गए हैं. लोग तो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं. पहले उन्होंने एआई से बनी सिनेमा हॉल की तस्वीर डालकर खुद की फज़ीहत हो करा ली और अब एआई टिकट का के मामले में भी उनकी काफी छिछर लेदर हो रही है.
बता दें, विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर सिनेमा हॉल की एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें हॉल खचाखच भरा दिख रहा था. बाद में यूजर्स और एआई टूल्स ने इस तस्वीर को फेक बताते हुए एआई जनरेटेड करार दिया. आइये जानते हैं कि क्या है टिकट विवाद?
यूजर ने फिल्म का टिकट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "आखिरकार, द बंगाल फाइल्स, बंगाल का सच देख ही लिया. द बंगाल फाइल्स फिल्म का सच देखने के लिए मैंने कोलकाता से असम तक लगभग 850 किलोमीटर का सफर तय किया. मैं इस फिल्म और विवेक अग्निहोत्री की टीम का पूरा समर्थन करता हूं और आप सभी से सच्चाई का साथ देने की अपील करता हूं.
अग्निहोत्री ने थैंक्स इमोजी पोस्ट करते हुए यूजर का रिप्लाई किया. इसके बाद यूजर एकदम पलट गया और लिखा,"मैं झूठ बोल रहा था. जैसा आप अपने दर्शकों के साथ करते हैं. क्या आपको लगता है कि कोई इतनी बेकार फिल्म देखने के लिए 850 किलोमीटर का सफर करेगा?"
विवेक अग्निहोत्री ने दी कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म बनाकर काफी सुर्खियां बटोरी थी. काफी लोगों ने इसका समर्थन किया था, हालांकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया गया. इसके बाद उन्होंने बंगाल फाइल्स बनाई, जिसे जनता ने ही समर्थन नहीं दिया और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही.
दी कश्मीर फाइल्स के बाद भारत में ऐसी फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें एक मज़हब को डायरेक्ट या इंडायरेक्ट तरह से गलत दिखाने की कोशिश की जाती है. इसी सिम्त में केरल स्टोरी, उदयपुर फाइल्स और अब बंगाल फाइल्स रिलीज हुई.