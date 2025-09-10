Voter Rights Yatra: जिस मंच से PM की मां को गाली, फरार चल रहा आयोजक नौशाद,कोर्ट से भी झटका
Voter Rights Yatra: जिस मंच से PM की मां को गाली, फरार चल रहा आयोजक नौशाद,कोर्ट से भी झटका

Bihar News: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के इल्जाम में नौशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है. गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्जिम नौशाद ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. इससे पहले मुल्जिम मोहम्मद रिजवी को इसी इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:07 PM IST

Voter Rights Yatra: जिस मंच से PM की मां को गाली, फरार चल रहा आयोजक नौशाद,कोर्ट से भी झटका

Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले में इंडिया गठबंधन की वोटर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का अपमान की घटना सामने आई थी. इस घटना के बाद भाजपा ने इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश की और भारत बंद का आह्वान किया था. हालांकि इंडिया गठबंधन ने इस घटना से अपने आप को अलग कर लिया और मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी. इस मामले में एक मुल्जिम मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया. जबकि, दूसरा नामजद मुल्जिम मोहम्मद नौशाद फरार चल रहा है. 

दरअसल, वोटर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के लिए गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की गई थी. इसी मामले में मोहम्मद नौशाद पर मुकदमा दर्ज होने के बाद से मुल्जिम फरार चल रहा है. जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया वह मंच नौशाद ने ही बनावाया था. इस मामले में नौशाद की मुश्किलें तब और बढ़ गई है, जब दरभंगा जिला अदालत ने नौशाद को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. 

मुल्जिम नौशाद ने दरभंगा जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी, लेकिन न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई 23 को होगी. 

अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने नौशाद की आग्रिम जमानत वाली याचिका के खिलाफ जोरदार विरोध किया. अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने न्यायालय में बहस के दौरान कहा कि यह मामला राष्ट्रविरोधी तत्वों से जुड़ा हुआ है और अतिसंवेदनशील है. अभियोजक ने केस डायरी और नौशाद के आपराधिक इतिहास मांगने की गुजारिश की. इसी आधार पर अदालत ने जमानत पर रोक लगाने का फैसला लिया।

वहीं, SSP जगन्नाथ रेड्डी ने जिले के सभी थानों को निर्देश दिया है कि आरोपी नौशाद का आपराधिक इतिहास खंगाला जाए. गौरतलब है कि बीते 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में नौशाद ने मंच बनाकर सभा की थी. इसी दौरान प्रधानमंत्री की माँ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Bihar NewsAbuse of PM Narendra Modi's motherAccused Mohammad Naushad Advance Bail Pleamuslim newsToday News

