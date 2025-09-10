Voter Rights Yatra: जिस मंच से PM की मां को गाली, फरार चल रहा आयोजक नौशाद,कोर्ट से भी झटका

Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले में इंडिया गठबंधन की वोटर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का अपमान की घटना सामने आई थी. इस घटना के बाद भाजपा ने इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश की और भारत बंद का आह्वान किया था. हालांकि इंडिया गठबंधन ने इस घटना से अपने आप को अलग कर लिया और मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी. इस मामले में एक मुल्जिम मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया. जबकि, दूसरा नामजद मुल्जिम मोहम्मद नौशाद फरार चल रहा है.

दरअसल, वोटर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के लिए गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की गई थी. इसी मामले में मोहम्मद नौशाद पर मुकदमा दर्ज होने के बाद से मुल्जिम फरार चल रहा है. जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया वह मंच नौशाद ने ही बनावाया था. इस मामले में नौशाद की मुश्किलें तब और बढ़ गई है, जब दरभंगा जिला अदालत ने नौशाद को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया.

मुल्जिम नौशाद ने दरभंगा जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी, लेकिन न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई 23 को होगी.

अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने नौशाद की आग्रिम जमानत वाली याचिका के खिलाफ जोरदार विरोध किया. अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने न्यायालय में बहस के दौरान कहा कि यह मामला राष्ट्रविरोधी तत्वों से जुड़ा हुआ है और अतिसंवेदनशील है. अभियोजक ने केस डायरी और नौशाद के आपराधिक इतिहास मांगने की गुजारिश की. इसी आधार पर अदालत ने जमानत पर रोक लगाने का फैसला लिया।

वहीं, SSP जगन्नाथ रेड्डी ने जिले के सभी थानों को निर्देश दिया है कि आरोपी नौशाद का आपराधिक इतिहास खंगाला जाए. गौरतलब है कि बीते 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में नौशाद ने मंच बनाकर सभा की थी. इसी दौरान प्रधानमंत्री की माँ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे.