'देश के गद्दारों को...', नारे वाले मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं वृंदा करात; जानें पूरा मामला

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Vrinda Karat on Hate Speech Case: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और दिल्ली के मौजूदा मंत्री प्रवेश वर्मा ने 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण (हेट स्पीच) दिए थे. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर चुका है और दोनों नेताओं को राहत मिल चुकी है. लेकिन, CPI(M) नेता वृंदा करात ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जिसमें कथित हेट स्पीच के मामले में दोनों नेताओं को मिली राहत पर फिर से विचार करने की मांग की गई है. करात ने कोर्ट से 29 अप्रैल के अपने आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है. उस आदेश में कहा गया था कि दोनों नेताओं के भाषणों से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है.
दरअसल, 29 अप्रैल को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का आदेश देने के लिए धारा 196 के तहत पूर्व मंजूरी का इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं है. लेकिन, कोर्ट ने यह भी माना था कि मामले में जिन भाषणों का हवाला दिया गया है, वे पहली नजर में ऐसे अपराध की श्रेणी में नहीं आते जिनके आधार पर पुलिस FIR दर्ज करे.
'नहीं किया जा सकता है ऐसे बयानों को नजरअंदाज'
वृंदा करात ने अपनी रिव्यू पिटीशन में कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें संबंधित भाषणों को राजनीतिक बयान बताया गया था और किसी भी संज्ञेय अपराध से इनकार किया गया था." करात इल्जाम है कि वीडियो फुटेज, चुनाव आयोग की टिप्पणियों और दूसरे उपलब्ध सबूतों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा किए बिना अदालत ने पुलिस के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया. पिटीशन में कहा गया है कि अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के बयान भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A, 153B, 295A और 505 जैसी धाराओं के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं. वृंदा करात का तर्क है कि इन बयानों का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ा और इन्हें केवल राजनीतिक भाषण मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि अनुराग ठाकुर ने 27 जनवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में “देश के गद्दारों को, गोली मारो” का नारा लगाया था. वहीं, प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को “गद्दार” बताते हुए आरोप लगाया था कि वे लोगों के घरों में घुस सकते हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराध कर सकते हैं. दोनों नेताओं के बयान पर देशभर में बवाल मचा हुआ था. इस बयान को लेकर वृंदा करात ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक ऐसे मुद्दे पर भी टिप्पणी कर दी, जिस पर न तो निचली अदालत और न ही दिल्ली हाई कोर्ट ने विस्तार से विचार किया था."
आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग
करात के मुताबिक, अदालत के समक्ष मूल कानूनी सवाल सिर्फ यह था कि क्या मजिस्ट्रेट पूर्व मंजूरी के बिना FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है. लेकिन फैसले में भाषणों की प्रकृति पर भी निष्कर्ष दे दिया गया. रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह अपने फैसले के उस हिस्से को वापस ले, जिसमें कहा गया था कि दोनों नेताओं के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता. साथ ही अदालत से आग्रह किया गया है कि सभी तथ्यों, वीडियो साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं की दोबारा समीक्षा कर संबंधित पक्षों को सुनने के बाद नया फैसला सुनाया जाए.