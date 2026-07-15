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'देश के गद्दारों को...', नारे वाले मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं वृंदा करात; जानें पूरा मामला

Vrinda Karat on Hate Speech Case: वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को कथित हेट स्पीच मामले में मिली राहत पर फिर से विचार करने की मांग की है. उन्होंने कोर्ट से 29 अप्रैल के उस आदेश की समीक्षा करने की अपील की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 15, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:50 AM IST
'देश के गद्दारों को...', नारे वाले मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं वृंदा करात; जानें पूरा मामला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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