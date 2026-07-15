'देश के गद्दारों को...', नारे वाले मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं वृंदा करात; जानें पूरा मामला

Vrinda Karat on Hate Speech Case: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और दिल्ली के मौजूदा मंत्री प्रवेश वर्मा ने 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण (हेट स्पीच) दिए थे. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर चुका है और दोनों नेताओं को राहत मिल चुकी है. लेकिन, CPI(M) नेता वृंदा करात ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जिसमें कथित हेट स्पीच के मामले में दोनों नेताओं को मिली राहत पर फिर से विचार करने की मांग की गई है. करात ने कोर्ट से 29 अप्रैल के अपने आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है. उस आदेश में कहा गया था कि दोनों नेताओं के भाषणों से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है.