Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट में सरकार और मुस्लिम पक्ष के बीच बहस; पढ़ें, दोनों की दलील
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2923205
Zee SalaamIndian Muslim

Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट में सरकार और मुस्लिम पक्ष के बीच बहस; पढ़ें, दोनों की दलील

Waqf Act: वक्फ संशोध कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुना दिया है. मुस्लिम संगठन के लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है. आइए इस खबर में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के वकील और याचिकाक्रताओं की ओर से इस मामले पर क्या दिलीले दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 15, 2025, 03:55 PM IST

Trending Photos

Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट में सरकार और मुस्लिम पक्ष के बीच बहस; पढ़ें, दोनों की दलील

Waqf Act: वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कई राउंड की सुनवाई के बाद आज (15 सितंबर) फैसला सुना दिया है. इस फैसले को लेकर मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले पर क्या दलीलें दी गईं और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद क्या फैसला दिया?  

याचिकाकर्ताओं (मुस्लिम समुदाय) की जानिब से वक्फ संशोधन की धारा 3(R) पर शुरू से ही ऐतराज जताया जा रहा है. याचिकाकर्ताओं ने इस धारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह धारा ऐतिहासिक मान्यताओं और सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व मामले के आधार पर, "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" शब्द को हटाना भेदभावपूर्ण है और ये धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित करता है.

इस पर सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि वक्फ संशोधन कानून की धारा 3(R) भावी है और इसका उद्देश्य सरकारी और निजी संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों पक्षों के तर्क और दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ संशोधन की धारा 3(R) ऐतिहासिक मान्यताओं को स्वीकार करता है, लेकिन दुरुपयोग की संभावना को भी दर्शाता है. यह संशोधन भावी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वक्फ संशोधन कानून की धारा 3(C) पर भी आपत्ति व्यक्त की गई. याचिकाकर्ताओं की जानिब से इस धारा के खिलाफ तर्क दिया गया कि धारा 3C वक्फ संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता है और राजस्व अधिकारियों द्वारा जाँच प्रक्रिया के साथ वक्फ संपत्तियों को एकतरफा ज़ब्त करने की इजाजत देती है.

इस पर सरकार के वकील ने दलील दी कि धारा 3(C) उन अभिलेखों को सही करने के लिए जाँच का एक तंत्र स्थापित करती है जहाँ सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ के रूप में दावा किया गया था. यानी वक्फ बोर्ड की तरफ से सरकार की जमीन पर गलत दावा करने के खिलाफ इस धारा का इस्तेमाल किया जाएगा. 

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों और दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि जाँच से पहले वक्फ की स्थिति को निलंबित करने और मालिकाना हक को निर्धारित करने का काम राजस्व अधिकारियों को सौंपना सही नहीं है. इस प्रावधान में समस्या पाई गई है. न्यायालय ने माना कि किसी संपत्ति के मालिकाना हक का निर्धारण राजस्व अधिकारी को सौंपना हमारे संविधान में निहित शक्तियों के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी. 

याचिकाकर्ताओं की जानिब से वक्फ संशोधन की धारा 19 और 14 पर आपत्ति व्यक्त की गई. इस धारा के तहत वक्फ बोर्डों और परिषद की संरचना तय होगी. याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस धारा के खिलाफ तर्क दिया गया कि यह धारा वक्फ बोर्ड और परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों के बहुमत की इजाजत देती है. 

इस पर सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि केंद्रीय वक्फ परिषद की एक सलाहकारी भूमिका है और गैर-मुस्लिम सदस्य समावेशिता को बढ़ावा देते हैं. 

दोनों पक्षों के तर्कों और दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार करता है, लेकिन केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या 4 से अधिक और राज्य बोर्डों में 3 से अधिक नहीं रखने का निर्देश जारी करता है. यानी कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति हो सकती है, लेकिन राज्य में 3 और केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से ज्यादा नहीं.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वक्फ संशोधन कानून की धारा 23 के खिलाफ आपत्ति व्यक्त की गई. याचिकाकर्ताओं ने इस धारा के खिलाफ तर्क दिया कि इस धारा के तहत वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम नहीं हो सकता. 

इस पर सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का काम प्रशासनिक है और बोर्ड का उन पर नियंत्रण है.

दोनों पक्षों के तर्कों और दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश देता है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदाय से ही CEO की नियुक्ति के प्रयास किए जाने चाहिए.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वक्फ संशोधन की धारा 36 पर भी आपत्ति व्यक्त की गई. याचिकाकर्ताओं ने इस धारा के खिलाफ तर्क दिया कि अनिवार्य पंजीकरण और पंजीकरण न कराने के परिणाम इस्लामी कानून के विपरीत हैं और उपचारों से वंचित करते हैं.

इस पर सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि दुरुपयोग को रोकने के लिए पंजीकरण आवश्यक है. साथ ही सरकार के वकील ने वक्फ जांच समिति की रिपोर्ट का हवाला भी दिया. 

दोनों पक्षों के तर्कों और दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यायालय दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड की जमीनों का पंजीकरण जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. 

याचिकाकर्ताओं की ओर से वक्फ संशोधन कानून की धारा (3E) पर आपत्ति व्यक्त की गई. इस धारा के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह धारा जनजातीय क्षेत्रों में जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाती है. याचिकाकर्ताओं ने इस प्रवधान को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया.

सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक दायित्वों और फैसलों का हवाला देते हुए दलील दी कि यह प्रावधान कमजोर जनजातीय आबादी और उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों और दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि कमजोर जनजातीय आबादी और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. 

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वक्फ संशोधन की धारा 104 पर आपत्ति व्यक्त की गई. याचिकाकर्ताओं की जानिब से इस धारा के खिलाफ तर्क दिया गया कि गैर-मुसलमानों को इस धारा के तहत वक्फ को दान देने की इजाजत नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने इस प्रावधान को संविधान का उल्लंघन बताया. 

इस पर सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि वक्फ इस्लाम के लिए विशिष्ट है और संशोधन वक्फ की परिभाषा के अनुरूप है.

दोनों पक्षों के तर्कों और दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के तर्क विरोधाभासी हैं, क्योंकि वक्फ इस्लाम के लिए विशिष्ट है.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम संगठनों की जीत के रूप में देखा जा रहा है. जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अंतरिम फैसला है. इस मामले पर पूर्ण फैसला आना बाकी है. वहीं, मुस्लिम संगठन और याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है.

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) कानून 2025 पर अंतरिम आदेश पर वक्फ (संशोधन) विधेयक पर JPC के सदर और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, "वक्फ संशोधन बिल को JPC में लगातार 6 महीने व्यापक चर्चा करने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट दी थी. दोनों सदनों से जो कानून पास किया गया है कि उसमें हर व्यक्ति को संविधान के मुताबिक अधिकार मिला है. हमने एक संवैधानिक कानून बनाने का काम किया है. निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके अनुरूप फैसला करेगा. 

वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समर्थन किया, मौलाना ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के फैसले की उम्मीद थी. अब वक्फ की जमीनों पर भू माफिया के कब्जे हटेंगे, उससे होने वाली आमदनी गरीब व कमजोर मुसलमानो के उत्थान के लिए खर्च की जाएगी. 

मुस्लिम धर्मगुरु खालिद राशिद ने कहा कि कई मामलों को लेकर हमने यह अपील की थी कि इस पर रोक लगाई जाए ऐसा नहीं हुआ है लेकिन कई चीजों पर कोर्ट ने स्टे लगाया है जिसे हम वेलकम करते हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court Judgement on Waqf Actsupreme court on waqf actmuslim newsToday News

Trending news

Pakistan Will Attack Israel
पाकिस्तानी पायलट उड़ाएंगे कतर के राफेल, इजरायल हो जाएगा तबाह? सीक्रेट मीटिंग...'
Karnataka News
कर्नाटक HC के फैसले से BJP को लगा झटका; बानू मुश्ताक करेंगी मैसूर दहशहरे का उद्घाटन
West Bengal news
बांग्लादेशी गर्भवती महिला को भारतीय ससुरालियों ने दिया धोखा; सीमा पर छोड़ ससुर फरार
Arshad Madani on Waqf ACt
Waqf Act: इंसाफ अभी भी जिंदा है; अरशद मदनी ने SC के फैसले का किया स्वागत
BMW
उनकी सांसें चल रही थीं... अफसर की जान बचाने वाले गुलफाम का काम जान करेंगे सैल्यूट!
SC on Waqf Law
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुसलमान खुश, लेकिन लंबी लड़ाई के लिए तैयार
IND vs Pak
Pakistan क्रिकेट टीम की जर्सी पर उर्दू में क्या लिखा था? लोग पूछ रहे सवाल
sc verdict on waqf amendment law
Waqf Act पर क्या SC ने मुस्लिम के हित में सुनाया फैसला? सरकार को लगा बड़ा झटका
Muzaffarnagar
Muzaffarnagar: मस्जिद बनना नहीं आया पसंद! भारी विरोध; पुलिस ने रुकवाया काम
iraq news
Iraq: मस्जिद के अंदर इमाम की हत्या से दहला बगदाद, सुरक्षा बलों ने किया बड़ा दावा
;