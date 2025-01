JPC on Waqf Bill: वक्फ बिल पर JPC की आखिरी बैठक भी बेनतीजा; मुसलमान आशंकित, सरकार खुश!

JPC meeting on Waqf Bill: वक्फ संशोधन बिल के सिलसिले में देश के अलग-अलग शहरों में पिछले कई माह से बैठकें हो रही हैं. इसी सिलसिले में गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की मंगलवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आखिरी बैठक बुलाई गई थी. इसके बाद अब कोई बैठक नहीं होगी. अब JPC अपनी रिपोर्ट सीधे संसद में पेश करेगी. महीनों की बैठक और JPC का कार्यकाल बढाए जाने के बाद भी बिल पर कोई सहमति नहीं बनी.. सत्ता पक्ष और सरकार जहाँ इस बिल की खूबियां बताती रही वहीँ, विपक्ष और मुस्लिम पक्ष इस बिल की कमियां गिनाता रह गया. दोनों के बीच कोई आम सहमती नहीं बन पाई है, फिर भी सरकार इस बिल को संसद में बहुमत की बुनियाद पर पास करा सकती है. मंगलवार की बैठक में शिया वक्फ बोर्ड के अफसरान और मुख्तलिफ मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे शामिल हुए. जेपीसी के सदर जगदंबिका पाल के साथ-साथ सांसद ए. राजा, इमरान मसूद, असदुद्दीन ओवैसी, मुहिबुल्लाह नदवी और राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने शिरकत की. हम यहाँ आपको बता रहे हैं की बैठक के बाद इसके मेंबर्स ने क्या कहा?

शिया वक्फ बोर्ड ने दरगाह, कर्बला, इमामबाड़े, खानकाहें और कब्रिस्तान का मसला उठाया

बैठक में शामिल नोने वाले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के सदर अली जैदी ने कहा, "बैठक में मैंने अपना पक्ष रखा है. मैंने खासकर 'वक्फ बिल इस्तेमाल' संपत्तियों के भविष्य को लेकर होने वाली अनिश्चितता को जेपीसी के सामने रखा है. वक्फ संशोधन विधेयक के मसविदे में 'वक्फ बिल इस्तेमाल' संपत्तियों को वक्फ के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने की बात कही गई है, ऐसे में सवाल यह है कि अगर ऐसा किया गया तो उन संपत्तियों का क्या होगा ? उनका प्रबंधन कौन करेगा?"

जैदी ने कहा, " मैंने जेपीसी के सामने यह बात रखी है कि सारी दरगाहें, कर्बलाएं, इमामबाड़े, खानकाहें और कब्रिस्तान ऐसी सम्पत्तियां हैं जो इस्तेमाल में आती हैं, लेकिन वक्फ के तौर पर लिखित रूप में ये दर्ज नहीं हैं. हालांकि वे इस्तेमाल के लिहाज से वक्फ में ही आती हैं, और उनका प्रबंधन मौजूदा वक्फ कानून के जरिए ही होता रहा है."

शिया वक्फ बोर्ड के सदर ने कहा, " कई कानूनी पहलू हैं जिन्हें उन्होंने जेपीसी के सामने रखा है.



