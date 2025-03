Waqf Bill के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए तेजस्वी

Waqf Bill protest in Patna: वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर पटना में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है. इस बिल के खिलाफ बुधवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरे थे. इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए पार्टी चीफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खुद धरना स्थल पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने लोगों को खिताब किया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने विरोध प्रादर्शन के दौरान कहा कि लोगों को इस बिल के खिलाफ खड़ा होना होगा. कई दल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं. लेकिन, आरजेडी हमेशा मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है. इस बिल के जरिए देश को तोड़ने और भाईचारा खत्म की साज़िश की जा रही है.

तेजस्वी यादव ने कहा, "हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), हमारे नेता लालू प्रसाद यादव बीमार होने के बावजूद... आपका समर्थन करने के लिए यहां हैं. हमें सत्ता में होने की परवाह नहीं है और हम इस गैर-संवैधानिक विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे. हमने संसद और विधानसभा में भी इस विधेयक का विरोध किया था."

VIDEO | Patna: RJD leader Tejashwi Yadav at AIMPLB's protest against Waqf Amendment Bill says, "Our party Rashtriya Janata Dal (RJD), our leader Lalu Prasad Yadav, despite being ill... are here to support you. We don't care about being in power and we will strongly oppose this… pic.twitter.com/jPnYC3ONcs

— Press Trust of India (@PTI_News) March 26, 2025