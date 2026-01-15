वक्फ की आमदनी में लाखों का घोटाला, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Scam in Waqf Income: उत्तर प्रदेश के आगरा में वक्फ संपत्तियों के जरिए घोटाले करने का मामला सामने आया है. आगरा के इस्लामिया लोकल एजेंसी का बड़ा घोटाला सामने आया है, यहां कमेटी के लोग मिलकर वक्फ की संपत्ति को अपनी जेबें भरने का जरिया बना रहे हैं. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आगरा की शाही जामा मस्जिद की वक्फ संख्या 74 से 94 की कमेटी को नोटिस जारी किया है और वक्फ अधिनियम की धारा 67(2) के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

इस घोटाले का मुख्य आरोप आगरा के इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद कुरैशी पर है. जाहिद कुरैशी पर 45 लाख रुपये की अवैध वसूली का आरोप है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वक्फ की आमदनी को दो हिस्सों में बांटकर घोटाला किया गया, एक हिस्सा कमेटी के खाते में और दूसरा सीधे जाहिद की जेब में जाते हैं.

दावा है कि 36 लाख रुपये अभी भी जाहिद के पास हैं, लेकिन वो इसे छिपा रहे हैं. साथ ही यह भी बात सामने आई है कि जामा मस्जिद की पर पार्किंग और दुकानों से अवैध कमाई हो रही है, जहां किरायेदारों से ''पगड़ी'' और ''नजराना'' के नाम पर लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं. वर्ष 2022 के बाद से वक्फ की आमदनी का कोई ऑडिट नहीं हुआ आरोप है कि जाहिद कुरैशी नहीं चाहते हैं कि उनके घोटाले का मामला समाने आ जाए.

वहीं, जाहिद कुरैशी के साथी, सचिव आजम खान मलिक सीनियर लीडर कुंवर दानिश अली का साला है और सपा के विधायक शाहिद मंजूर का दामाद है. ये भी अपने सगे भाई रमीज मलिक के साथ मिलकर वक्फ की संपत्ति में बंदर बाँट कर रहे हैं. जाहिद और आजम मलिक में हितों का टकराव साफ है. आजम पर रकम छिपाने का सीधा आरोप है. वक्फ बोर्ड ने एक विस्तृत जांच के बाद चेतावनी दी है कि 30 दिन में जवाब नहीं दिया तो कमेटी भंग कर दी जाएगी.