Waqf Law: जम्मू-कश्मीर असेंबली स्पीकर पर भड़के मीरवाइज उमर; तमिलनाडु की दी मिसाल

Waqf Law: हुर्रियत कांफ्रेंस के चीफ मीरवाइज उमर फारूक ने सोमवार को वक्फ मुद्दे पर असेंबली सेशन को खारिज की पेशकश रिजेक्ट करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा स्पीकर की तनकीद (आलोचना) की है. उन्होंने केरल का उदाहरण देते हुए स्पीकर पर निशाना साधा है.

उमर फारूक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा,"यह हसने वाली और निंदनीय है कि तमिलनाडु, जहां मात्र 6% मुस्लिम आबादी है, उन्होंने अपनी विधानसभा में वक्फ विरोधी एक मजबूत प्रस्ताव पारित किया, जबकि मुस्लिम बहुल जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष तकनीकी पहलुओं की आड़ में राज्य के मुसलमानों के लिए इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर रहे हैं."

बता दें, स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने स्थगन प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा था कि मामला अदालत में है. मीरवाइज ने कहा कि लोगों के हितों की हिफात के लिए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी जनादेश मिला है.

