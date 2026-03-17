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'वक्फ संपत्तियों पर ज्यादातर कब्जा मुस्लिमों ने किया है'...कर्नाटक विधानसभा में जमीर अहमद का बड़ा खुलासा

Karnataka News: कर्नाटक विधानसभा में वक्फ मंत्री  बी.जेड. जमीर अहमद खान ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर ज्यादातर कब्जा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:30 PM IST

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'वक्फ संपत्तियों पर ज्यादातर कब्जा मुस्लिमों ने किया है'...कर्नाटक विधानसभा में जमीर अहमद का बड़ा खुलासा

Karnataka News: कर्नाटक विधानसभा में वक्फ और आवास मंत्री बी.जेड. जमीर अहमद खान ने सोमवार (16 मार्च) को बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में वक्फ की जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जा मुसलमानों ने ही किया है. उन्होंने साफ कहा कि वक्फ बोर्ड मंदिर, स्कूल या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जमीन में कोई दखल नहीं देगा.

विधानसभा में एम.वाई. पाटिल के सवाल का जवाब देते हुए जमीर अहमद खान ने बताया कि सरकार का फोकस सिर्फ उन जमीनों से कब्जा हटाने पर है, जो प्राइवेट लोगों ने कर रखा है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में वक्फ की कुल जमीन करीब 1,12,860 एकड़ है और ये जमीन सरकार ने नहीं दी थी, बल्कि लोगों ने कम्युनिटी की भलाई के लिए दान की थी.

जमीर ने कहा कि इस जमीन में से करीब 17,969 एकड़ पर कब्जा हो चुका है, और ये कब्जा मंदिर मैनेजमेंट ने नहीं बल्कि ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया है. उन्होंने यह भी बताया कि वक्फ बोर्ड के पास अब सिर्फ 24,054 एकड़ जमीन ही बची है. बाकी जमीन में से कुछ पर कब्जा है, कुछ जमीन इनाम खत्म करने के कानून में चली गई और कुछ जमीन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत चली गई.

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मंत्री ने बताया कि कब्जा हटाने के लिए सरकार ने साल 2023 में वक्फ लोक अदालतें बनाई थीं, ताकि जिन जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा है, उनकी पहचान करके उन्हें वापस लिया जा सके. यह मामला तब ज्यादा विवाद में आया जब बीजेपी ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड किसानों को नोटिस भेजकर खेती की जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बता रहा है.

इस मुद्दे पर बोलते हुए एम.वाई. पाटिल ने कहा कि कलबुर्गी जिले के अफजलपुर और आसपास की कई जमीनें वक्फ के नाम पर दर्ज हैं, लेकिन उन पर प्राइवेट लोगों का कब्जा है. उन्होंने कहा कि ऐसी जमीन पर सरकार कोई प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं कर पा रही है.

वहीं विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि बीजेपी को इस बात से दिक्कत नहीं है कि मुसलमान वक्फ जमीन पर हैं, बल्कि दिक्कत तब होती है जब मंदिर या सरकारी जमीन को भी वक्फ बताया जाता है. उन्होंने कहा कि अगर किसान पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे हैं, तो जमीन उन्हीं को दे देनी चाहिए, चाहे वह हिंदू हों या मुस्लिम.

आर. अशोक ने बेंगलुरु के विंडसर मैनर होटल की जमीन की भी जांच की मांग की और कहा कि इस प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद है. इस पर जमीर अहमद खान ने कहा कि होटल से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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