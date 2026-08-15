/UMEED पोर्टल पर 7.99 लाख वक्फ जायदाद दर्ज, यूपी सबसे आगे; जानें पूरा आंकड़ा?

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Waqf Property Registration Data: वक्फ जायदादों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की मुहिम में एक अहम संगेमील सामने आया है. वजारत-ए-अक्लियती उमूर के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 7 अगस्त तक उम्मीद पोर्टल-2025 पर कुल 7.99 लाख वक्फ अमलाक का इंदराज मुकम्मल हो चुका है. इस कवायद का मकसद वक्फ जायदादों से मुतअल्लिक मालूमात को एक जगह यकजा करना और उनके काम में मजीद शफ्फाफियत लाना है.
वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन कौन राज्य हैं अव्वल?
वजारत-ए-अक्लियती उमूर के दस्तावेजों के मुताबिक, पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की तफ्सील दर्ज करने का सिलसिला पिछले साल शुरू हुआ था. उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ऐसे दो राज्य सबसे आगे हैं, जहां सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियों का इंदराज किया गया. उत्तर प्रदेश में 1.52 लाख और पश्चिम बंगाल में 1.31 लाख वक्फ संपत्तियों का इंदराज पोर्टल पर किया गया है.
इसके बाद केरल का नंबर आता है, जहां 79,929 वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की गई हैं. महाराष्ट्र में 71,947, तेलंगाना में 63,982 और कर्नाटक में 58,846 वक्फ संपत्तियों का इंदराज किया गया है. ये आंकड़े बताते हैं कि कई बड़े राज्यों में वक्फ संपत्तियों के पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल दस्तावेज में बदलने का काम तेजी से आगे बढ़ा है.
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी पोर्टल पर अपनी 3,233 वक्फ संपत्तियों की तफ्सील दर्ज करने का काम पूरा कर लिया है. वहीं, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में सबसे कम दो वक्फ संपत्तियों का इंदराज 7 अगस्त तक किया गया है.
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संपत्तियां वापस
सरकारी आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली या वक्फ करने वाले शख्स को वापस की गई संपत्तियों की तादाद भी अलग-अलग राज्यों में रही है. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 9,292 संपत्तियां वक्फ करने वालों को वापस की गई हैं.
केरल में अब तक 4,418 वक्फ संपत्तियां वापस की गईं, जबकि गुजरात में 3,198 संपत्तियां वक्फ करने वाले को लौटाई गई हैं. वजारत के दस्तावेजों में इन राज्यों से जुड़ा यह आंकड़ा दर्ज किया गया है.
UMEED पोर्टल का क्या है मकसद?
अक्लियती उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने इससे पहले लोकसभा में एक लिखित जवाब के दौरान UMEED पोर्टल की शुरुआत और इसके मकसद की जानकारी दी थी. उनके मुताबिक, वक्फ कानून में किए गए बदलावों के तहत सेंट्रल UMEED पोर्टल-2025 को तैयार किया गया और 6 जून 2025 को शुरू किया गया था.
इस पोर्टल को वक्फ संपत्तियों की तफ्सील दर्ज करने, नए वक्फ का रजिस्ट्रेशन कराने और वक्फ संपत्तियों के पूरे इंतजाम और निगरानी को ज्यादा शफ्फाफ बनाने के लिए तैयार किया गया है. कानून के मुताबिक, नए प्रावधान लागू होने से पहले रजिस्टर्ड सभी मौजूदा वक्फ संपत्तियों की तफ्सील पोर्टल पर दर्ज करना जरूरी किया गया है. शुरूआत में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में कई तकनीकी खामियां पाई गईं.