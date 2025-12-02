UMEED Portal पर वक्फ डिटेल अपलोड करने की मोहलत खत्म! सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

UMEED Portal Deadline: वक्फ एक्ट लागू होने के बाद सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल्स UMEED पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 5 दिसंबर 2025 तक की डेडलाइन दी थी. यह डेडलाइन 3 दिन में खत्म हो जाएगी. अभी तक ज्यादातर वक्फ से जुड़े प्रॉपर्टी की डिटेल्स UMEED पोर्टल नहीं हुए हैं. दावा किया जा रहा है कि UMEED पोर्टल बहुत धीरे काम कर रहा है, जिससे प्रॉपर्टी की डिटेल्स अपलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं. इस बीच कई मुस्लिम सांसद और मुस्लिम संगठनों ने UMEED पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल्स अपलोड करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया है. इसके बाद मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर UMEED पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल्स अपलोड करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है.

किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "सुप्रीम कोर्ट ने UMEED पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स अपलोड करने की डेडलाइन बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी है और दोहराया है कि 5 दिसंबर, 2025 आखिरी तारीख है."

Hon’ble Supreme Court has refused the plea to extend the deadline for uploading Waqf property details on the UMEED Portal, reaffirming that 5 December 2025 remains the final date.

As Minister of Minority Affairs, I have received several requests from Waqf Boards and stakeholders…

मंत्री ने कही ये बात

मंत्री ने आगे लिखा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के तौर पर मुझे वक्फ बोर्ड और स्टेकहोल्डर्स से इसे बढ़ाने की कई रिक्वेस्ट मिली हैं. वक्फ प्रॉपर्टीज़ से जुड़ी किसी भी शिकायत या समस्या के लिए, UMEED एक्ट एक साफ सुधार का तरीका देता है, स्टेकहोल्डर्स कानून के तहत बताए गए तरीके से वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं. मंत्रालय देश भर में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और वक्फ मैनेजमेंट को मज़बूत करने के लिए कमिटेड है.

8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था वक्फ कानून

गौरतलब है कि देश में 8 अप्रैल से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया. केंद्र सरकार ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि देश में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 8 अप्रैल से लागू हो गया है. वक्फ अमेंडमेंट बिल को पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद यह नया कानून लागू हो गया. इसके साथ ही सरकार ने वक्फ से जुड़ी संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए 5 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी.