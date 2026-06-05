उम्मीद पोर्टल की डेडलाइन खत्म, समय-सीमा बढ़ाने की उठी मांग

Waqf Property Registration: वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल की समय-सीमा समाप्त होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में समय बढ़ाने की मांग तेज हो गई है. मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों का कहना है कि दस्तावेजों की कमी और तकनीकी समस्याओं के कारण हजारों संपत्तियां अभी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Waqf Property Registration: वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की आखिरी तारीख आज 5 जून है. रात 12 बजे के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा. ऐसे में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मुतवल्ली और वक्फ संपत्तियों से जुड़े लोग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचकर समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि बड़ी संख्या में संपत्तियां दस्तावेजों की कमी और तकनीकी कारणों से पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकीं.
वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल की समय सीमा आज समाप्त हो रही है, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुताबिक प्रदेश में करीब 1 लाख 24 हजार वक्फ संपत्तियां हैं. इनमें से लगभग 1 लाख 2 हजार संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि करीब 22 हजार संपत्तियां दस्तावेजों की कमी और अन्य खामियों के कारण रिजेक्ट हो गईं और पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकीं.
संपत्ति दर्ज कराने पहुंचे लोगों का कहना है कि उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए ताकि सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे कर अपनी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करा सकें. उनका कहना है कि अगर समय सीमा नहीं बढ़ी तो कई संपत्तियां रिकॉर्ड में शामिल होने से रह जाएंगी.
वहीं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में लगभग 7 हजार 800 वक्फ संपत्तियां हैं. इनमें से करीब 5 हजार 800 संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि लगभग 2 हजार संपत्तियां विभिन्न कारणों से रिजेक्ट कर दी गई हैं. आज अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग शिया वक्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचे और समय सीमा तीन महीने बढ़ाने की मांग की.
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी का कहना है कि जिन संपत्तियों का पंजीकरण नहीं हो पाया, उनमें राजस्व अभिलेखों की कमी, पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें और दस्तावेजों से जुड़ी अन्य समस्याएं सामने आई हैं. उनका कहना है कि यदि सरकार और ट्रिब्यूनल की ओर से समय बढ़ाया जाता है तो शेष संपत्तियों को भी आसानी से पोर्टल पर दर्ज कराया जा सकेगा.