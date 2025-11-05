Waqf रजिस्ट्रेशन के लिए 'उम्मीद' पोर्टल में तकनीकी ग्लिच; सरकार के पास पहुंचा मुद्दा

Waqf Ummed Portal Problem: वक्फ प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए गए 'उम्मीद' पोर्टल में तकनीकी समस्या आ रही है. जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक इस समस्या की वजह से उत्तर प्रदेश शिया और वक्फ बोर्डों में दर्ज 1,33,785 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन काफी मुश्किल हो गया है. बता दें, इसी साल जुलाई के महीने में वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्च किया था.

वक्फ के लिए उम्मीद पॉर्टल में क्या समस्या आ रही है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उम्मीद पोर्टल पर जब अधिकारी किसी संपत्ति को रजिस्टर करते हैं तो डैशबोर्ड पर उनकी तादाद कुछ और दिखाई देती है. शिया वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से दर्ज प्रॉपर्टी का ब्योरा पोर्टल पर कभी 16 हजार तो कभी 17 हजार दिखाई देता है.

नहीं आ रहे हैं वॉर्ड के नाम

इसके साथ ही जिन नगर पालिकाओं या नगर निगमों में 25 से ज्यादा वार्ड हैं, वहां उनके वार्ड पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं. इन्ही दिक्कतों की वजह से वक्फ की प्रॉपर्टी पोर्टल रजिस्टर नहीं हो पा रही है. सुन्नी वक्फ बोर्ड की अब तक कुल 1500 संपत्तियां ही इस पोर्टल पर रजिस्टर हो पाई हैं.

अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार से की गुजारिश

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने कहा है कि उन्होंने इस टेक्निकल दिक्कतों को दूर कराने के लिए सरकार से गुजारिश की है. उन्होंने सेंट्रल वक्फ काउंसिल को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने रिजस्ट्रेश के दौरान आ रही दिक्कत का उल्लेख किया है. दानिश आजाद का कहना है कि इन दिक्कतों का समाधान जल्दी ही किया जाएगा.