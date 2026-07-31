/Warangal: मजहब पूछकर रोका सौदा! टीचर ने मुस्लिम परिवार को घर बेचने से किया इंकार

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Telangana News Today: मुसलमानों के खिलाफ उनके मजहबी पहचान की वजह से नफरत और हिंसा का दायरा बढ़ता जा रहा है. इसी तरह का मामला तेलंगाना में देखने को मिला. अपने सपनों का आशियाना तलाशने निकला एक मुस्लिम परिवार उस वक्त हैरान रह गया, जब उनके मजहबी पहचान की वजह से मकान देने से इनकार कर दिया.
पूरा मामला तेलंगाना के वारंगल का है. एक मुस्लिम परिवार को रिहायशी इमारत में उन्हें सिर्फ मजहब की बुनियाद पर मकान देने से इनकार कर दिया गया. इस पूरे वाकये का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में नदीम नाम का शख्स एक औरत से सवाल करता दिखाई देता है, जिस पर इल्जाम है कि उसने कहा, "यहां मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है."
"मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है मकान"
वीडियो में नदीम औरत से पूछते हैं, "अगर मुसलमानों को मकान नहीं देना है तो बाहर साफ तौर पर लिख दीजिए कि मुसलमानों का दाखिला मना है." वह आगे कहते हैं कि "यह हुकूमत का कानून है या आपकी सोसायटी का फैसला?" इस पर औरत कोई वाजिब जवाब देने के बजाय सवालों से बचती नजर आती है. वह लिफ्ट में घुसती है, और फिर वहां से चली जाती है, जबकि नदीम लगातार पूछते रहते हैं कि आखिर मुसलमानों को मकान क्यों नहीं दिया जा रहा?
नदीम के मुताबिक, वह अपने वालिदैन के साथ उस इमारत में एक खाली फ्लैट देखने पहुंचे थे. उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही मकान के मालिक से बात कर ली थी और मालिक मकान बेचने के लिए राजी था. लेकिन जैसे ही वह इमारत में दाखिल हुए, एक औरत ने उनसे सख्त लहजे में पूछा कि वह कौन हैं और क्यों आए हैं? जब उन्होंने बताया कि वह बिक रहे मकान को देखने आए हैं, तो मुल्जिम औरत ने मुबय्यना तौर कहा, "मुसलमानों को यहां कौन मकान देगा? यहां मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है और न ही जरूरत है."
"टीचर्स ने तय किया है कि मुसलमानों को नहीं बेचेंगे मकान"
नदीम का दावा है कि औरत ने खुद को सरकारी मुलाजिम बताया और यहां तक कहा कि उनकी मंजूरी के बिना उनका परिवार मकान नहीं खरीद सकता. बाद में वहां मौजूद चौकीदार ने उन्हें बताया कि इमारत के सभी मकान टीचरों के हैं और उन्होंने आपस में यह तय किया है कि किसी मुसलमान को मकान नहीं बेचा जाएगा.
इस दावे पर तंज कसते हुए नदीम ने कहा, "क्या ये व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं? अगर यही सोच बच्चों को दी जाएगी कि हिंदुओं की इमारतों में मुसलमानों को नहीं रहने देना चाहिए, तो आने वाली नस्ल क्या सीखेगी?" नदीम ने कहा कि वारंगल में उन्होंने इससे पहले भी कई मकान देखे, लेकिन इस तरह का तजुर्बा पहली बार हुआ. उन्होंने कहा कि अगर बड़े लोगों की सोच ऐसी होगी तो नौजवानों के जेहन में भी मजहबी और जातीय तफरीक ही भरी जाएगी.
पुलिस ने शुरू की जांच
उधर, वारंगल पुलिस कमिश्नर ऑफिस ने कहा कि उन्हें इस वाकये की जानकारी नहीं थी. एक पुलिस अफसर ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी और वीडियो को साइबर क्राइम ब्रांच के पास भी भेजा जाएगा. फिलहाल इस मामले में औरत या इमारत के दूसरे लोगों की तरफ से कोई रद्देअमल सामने नहीं आया है.