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Warangal: मजहब पूछकर रोका सौदा! टीचर ने मुस्लिम परिवार को घर बेचने से किया इंकार

Warangal Muslim Harassment Case: मुसलमानों के साथ नफरत और तशद्दुद की आग अब तेलंगाना में भी बढ़ती जा रही है. रियासत के वारंगल में एक मुस्लिम परिवार ने मजहबी पहचान की बुनियाद पर फ्लैट देने से इनकार किए जाने का दावा किया है. घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 31, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:25 PM IST
Warangal: मजहब पूछकर रोका सौदा! टीचर ने मुस्लिम परिवार को घर बेचने से किया इंकार
Image Credit: नदीम नाम के शख्स को टीचर ने मुसलमान होने की वजह से घर देने से इंकार (PC-सियासत)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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