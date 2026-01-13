कौन समझता है मुसलमानों को वोट बैंक? ओवैसी के बड़े नेता का करारा हमला

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimकौन समझता है मुसलमानों को वोट बैंक? ओवैसी के बड़े नेता का करारा हमला

AIMIM on Muslim Vote Bank:  हिजाब पर AIMIM चीफ ओवैसी के बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई है. वारिस पठान ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय संविधान समानता पर आधारित है और किसी भी धर्म या जाति की महिला देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकती है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 13, 2026, 07:42 AM IST

Waris Pathan Attacked Congress: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं कि हिजाब पहनने वाली महिला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है. इस बयान पर उठ रहे सवालों के बीच, AIMIM नेता वारिस पठान ने पार्टी के रुख का बचाव किया और कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिर्फ़ वोट बैंक समझती है और उन्हें लीडरशिप के मौके देने से हमेशा बचती रही है.

वारिस पठान ने कहा कि बीजेपी नेता अक्सर कहते हैं कि कोई खास व्यक्ति मेयर बन सकता है या कोई खास व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ओवैसी ने जो कहा उसका मूल संदेश भारत के संविधान से जुड़ा है. वारिस पठान ने कहा कि पाकिस्तानी संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि सिर्फ़ एक खास धर्म का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान पूरी तरह से समानता पर आधारित है."

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि किसी खास धर्म, जाति या वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री, मेयर या कोई अन्य उच्च पद संभाल सकता है. भारत में किसी भी धर्म या किसी भी जाति का व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है. इसी भावना के साथ AIMIM को उम्मीद है और वह चाहती है कि भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला भी प्रधानमंत्री या मेयर बन सके.

लोकसभा में क्यों नहीं दिया टिकट
उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी को इससे इतनी परेशानी क्यों है. वारिस पठान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मंशा साफ दिख रही है, क्योंकि पार्टी को मुसलमानों की राजनीतिक नेतृत्व क्षमता या राजनीतिक सशक्तिकरण की कोई असली चिंता नहीं है. कांग्रेस सिर्फ़ मुसलमानों के वोट चाहती है, लेकिन पार्टी ने उन्हें लीडरशिप के मौके देने से हमेशा परहेज किया है. महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए वारिस पठान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने राज्य की 48 सीटों में से एक भी टिकट मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया. अगर मुसलमानों को उम्मीदवारी भी नहीं दी जाएगी, तो वे सांसद कैसे बनेंगे और उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना कभी कैसे पैदा होगी? 

'मुसलमानों के लिए लड़ रही है AIMIM'
वारिस पठान ने कहा कि आज के समय में मुसलमान एक पिछड़ा समुदाय बन गए हैं, यह बात सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से भी साबित होती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो पार्टियां सालों तक सत्ता में रहीं, उन्होंने सत्ता का फायदा उठाया, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ़ वोट बैंक समझा. वारिस पठान ने कहा कि इन पार्टियों ने मुसलमानों की शिक्षा, रोज़गार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से आज यह समुदाय सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि AIMIM इस सोच को बदलने और मुसलमानों को राजनीतिक नेतृत्व और सशक्तिकरण देने के लिए लड़ रही है.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Waris Pathan Attacked CongressAIMIM on Muslim VoteWaris Pathan on Congress

