हिजाब पहनने वाली महिला भी बन सकती है PM और मेयर; वारिस पठान का बड़ा बयान

Waris Pathan on Muslim Women Leadership: AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि हिजाब पहनने वाली महिला भी प्रधानमंत्री या मेयर बन सकती है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी महिला की काबिलियत उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसकी समझदारी और लीडरशिप क्वालिटी से तय होती है.

Jan 14, 2026

Waris Pathan on Muslim Women: AIMIM नेता वारिस पठान ने पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान का समर्थन किया कि हिजाब पहनने वाली महिला एक दिन देश की प्रधानमंत्री बन सकती है. वारिस पठान ने कहा कि उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर यह बात कही है कि हिजाब पहनने वाली महिला एक दिन प्रधानमंत्री और मुंबई की मेयर भी बन सकती है. हमारा बयान पूरी तरह से संविधान के दायरे में था. इसमें किसी को क्या दिक्कत है?

वारिस पठान ने कहा कि वे सिर्फ़ संविधान की बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मुंबई के मेयर को लेकर कई तरह के बयान दिए जा रहे थे और उन्होंने कहा कि कोई भी कुछ भी बन सकता है.  पाकिस्तानी संविधान कहता है कि सिर्फ़ एक खास धर्म के लोग ही कुछ पदों पर रह सकते हैं. लेकिन भारत में डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के अनुसार, कोई भी किसी भी पद पर रह सकता है. हिजाब पहनने वाली महिला भी, अगर वह कड़ी मेहनत करे, तो अपने सपने पूरे कर सकती है. हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन इंसान अपनी किस्मत भी बदल सकता है. एक दिन, हिजाब पहनने वाली महिला भी प्रधानमंत्री और मेयर बन सकती है.

देवकीनंदन के बयान पर क्या कहा?
धार्मिक उपदेशक देवकीनंदन ठाकुर के बयान के बारे में उन्होंने कहा, "यूनिवर्सिटी में शिक्षा दी जाती है, तो आप शिक्षा के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? आप नफरत क्यों फैला रहे हैं?" महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे द्वारा असदुद्दीन ओवैसी के बारे में दिए गए बयान पर वारिस पठान ने कहा कि इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है. बीजेपी की तरफ से नफरत फैलाने वाले नितेश राणे ने हमारे पार्टी अध्यक्ष को गाली दी है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए. 

नितेश राणे को मांगनी चाहिए माफी
उन्होंने आगे कहा कि पांच बार के सांसद और संसद द्वारा सम्मानित नेता के बारे में ऐसी शर्मनाक टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है. यह वही व्यक्ति है जिसे भारत सरकार ने एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में विदेश भेजा था और जिसने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब किया था. उनके खिलाफ ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना शर्मनाक है. नितेश राणे को माफी मांगनी चाहिए. हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद करते हैं कि वे ऐसे गैर-जिम्मेदार नेताओं पर लगाम लगाएंगे.

इनपुट-IANS

