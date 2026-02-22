पाकिस्तान से बदला लेगा तालिबान, एयरस्ट्राइक में 17 अफगानियों की मौत से बढ़ा तनाव

Pakistan Afghanistan Tension: पाकिस्‍तान ने रविवार (22 फरवरी) के तड़के सुबह अफगानिस्तान के पक्तीका और नंगरहार प्रांतों में एयरस्ट्राइक किया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. पाकिस्तान के इस हमले से अफगानिस्तान में भारी आक्रोश है. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है.

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के हमले का जवाब उचित समय पर दिया जाएगा. फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गए हैं. अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को अफगानिस्तान की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया. साथ ही इस हमले को एक अच्छे पड़ोसी और इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ भी बताया है.

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने कहा कि पाकिस्तान ने यह हमला हाल ही में इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में हुए सुसाइड बॉम्बिंग की घटनाओं का बदले में किया है. पाकिस्तान की सूचना मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में ये सुसाइड हमले अफगानिस्तान में मौजूद लीडरशिप और हैंडलर्स के कहने पर किए गए थे.

गौरतलब है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान में कई बड़े आत्मघाती हमले हुए. हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान एक आत्मघाती हमले में 31 लोग मारे गए और सैकड़ों जख्मी हो गए. पाकिस्तान का आरोप है कि देश में होने वाले हमले अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से हो रहा है. पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान में हमला करने वाले आतंकियों का सरगना अफगानिस्तान में शरण लिए हुए है, इसीलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता रहता है. पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के क्षेत्र में एयरस्ट्राइक किया था.