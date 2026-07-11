/दमदम एयरपोर्ट की 136 साल पुरानी बांकड़ा मस्जिद में अब नहीं होगी नमाज, मुसलमानों में छाई मायूसी!

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West Bengal News Today: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अब एक और बीजेपी हुकूमत वाली रियासत में भी मुबय्यना तौर पर इबादतगाहों पर कार्रवाई शुरू हो गई है. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौजूद दमदम एयरपोर्ट के अंदर मौजूद 136 साल पुरानी बांकड़ा मस्जिद में अब इबादत नहीं हो सकेगी. जिस मस्जिद में लंबे अरसे से लोग नमाज अदा करते आ रहे थे, वहां अब नमाज का सिलसिला रोक दिया गया है. एयरपोर्ट इंतजामिया की तरफ से अंदर से मस्जिद तक पहुंचने के लिए मिलने वाला दाखिला पास बंद कर दिया गया है.
136 साल पुरानी में बंद हुई नमाज
बांकड़ा मस्जिद के नाम से मशहूर गौरीपुर जामा मस्जिद दमदम एयरपोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है. बताया जाता है कि यह मस्जिद करीब 136 साल पुरानी है और लंबे वक्त से यहां अकीदतमंद नमाज के लिए आते रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार (11 जुलाई) से एयरपोर्ट के अंदर से मस्जिद में जाने के लिए जरूरी दाखिला पास जारी करना बंद कर दिया गया. इसके साथ ही मस्जिद के अंदर नमाज भी बंद हो गई.
इस मामले को लेकर अलीपुरद्वार से टीएमसी विधायक सौरव चक्रवर्ती सुबह मौके पर पहुंचे. उन्होंने दावा किया कि नमाज के लिए आने वाले ज्यादातर लोग इस फैसले से राजी नजर आए हैं. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की हिफाजत और सिक्योरिटी से जुड़े पहलुओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मामले को लेकर किसी तरह के तनाव वाले हालात पैदा न होने दे और अमन-ओ-अमान कायम रखें.
"मस्जिद की वजह से जहाजों की आवाजाही में हो रही परेशानी"
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्जिद को लेकर लंबे समय से ट्रांसफर करने की चर्चा चल रही थी. दमदम एयरपोर्ट पर दो हवाई पट्टियां हैं. बड़ी हवाई पट्टी से बड़े जहाजों का आना-जाना होता है, जबकि दूसरी हवाई पट्टी आकार में छोटी है. यह मस्जिद दूसरी हवाई पट्टी से कुछ दूरी पर मौजूद है. बताया जा रहा है कि अगर किसी वजह से पहली बड़ी हवाई पट्टी की मरम्मत या देखभाल के लिए अस्थायी तौर पर बंद करना पड़े तो बड़े जहाजों के उड़ान और उतरने में परेशानी हो सकती है.
अखबारे मश्रिक की रिपोर्ट के मुताबिक, एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद की मौजूदगी की वजह से जहाजों की आवाजाही से जुड़ा खतरा भी बना रहता है. इसके अलावा दूसरी हवाई पट्टी के विस्तार का काम भी मुतास्सिर हो रहा है. मस्जिद को हटाने को लेकर कई दशकों से चर्चा होती रही है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई आखिरी फैसला नहीं हो पाया था.