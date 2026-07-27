क्या है 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद की तारीख, जिसे सियासी हिंदू बता रहे हैं 'आदिनाथ शिव मंदिर'?

राज्य चुनें
West Bengal Adina Mosque History: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की करीब 650 साल पुरानी "अदीना मस्जिद" अचानक सुर्खियों में आ गई है, और सियासी गलियारों में बहस का मुद्दा बन गई. कुछ हिंदू तंजीमों की जानिब से इसे "आदिनाथ शिव मंदिर" बताए जाने के दावे के बाद इस तारीखी इमारत को लेकर बहस तेज हो गई है. ऐसे में यह जानना जरुरी है कि आखिर अदीना मस्जिद की तारीख क्या है, इसे किसने तामीर कराया, इसकी मिमारी (Architecture) और इसकी खासियत क्या है.
मालदा जिले के पांडुआ कस्बे में मौजूद अदीना मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे अहम तारीखी इमारतों में शुमार की जाती है. यह मस्जिद बंगाल सल्तनत के दौर में सुल्तान सिकंदर शाह के हुक्म से तामीर कराई गई थी. सिकंदर शाह इलियास शाही खानदान के दूसरे सुल्तान थे. तारीखी दस्तावेज बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर दो बड़ी जीत हासिल करने के बाद बंगाल सल्तनत ने अपनी ताकत और शानो-शौकत दिखाने के लिए इस अजीम मस्जिद की तामीर का फैसला किया.
अदीना मस्जिद का तामीर साल 1373 में शुरू कराया गया और 1375 में पूरा हुआ. उस दौर में यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती थी. इसकी वसीअ बनावट और आर्किटेक्चर उस जमाने की सल्तनती हुकूम की खुशहाली और तरक्की को बयां करती है. सुल्तान सिकंदर शाह को बाद में इसी मस्जिद से जुड़े मकबरे में दफ्न किया गया.
'अदीना' नाम का क्या मतलब है?
हिस्टोरियन के मुताबिक, अदीना अरबी का शब्दा है, जिसका मतलब होता है, छोटी जन्नत. शायद इसी वजह से सुल्तान सिकंदर शाह ने इसका नाम "अदीना मस्जिद" दिया है. उन्होंने आगे बताया कि इसके शब्द के एक और मायने निकाले जाते हैं, और वह है "आदीना" लफ्ज. इसका मतलब जुमे का दिन माना जाता है. इसका ताल्लुक उस जुमे की नमाज से जोड़ा जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग एक साथ इबादत करते हैं. इसी तरह के नाम गुजरात के पाटन की अदीना मस्जिद, झेनैदाह की सतगाछिया मस्जिद और बागरहाट के बड़ा अजीना मुकाम से भी जुड़े हुए मिलते हैं. माना जाता है कि "अजीना" दरअसल "आदीना" का मुकामी लफ्ज है.
दमिश्क की उमय्यद मस्जिद से मिलता है आर्किटेक्चर
अदीना मस्जिद के आर्किटेक्चर को दमिश्क की मशहूर उमय्यद मस्जिद से मिलता-जुलता बताया जाता है. इसका नक्शा बंगाल, अरब, फारस और बाइजेन्टाइन आर्किटेक्चर की मिली जुली रिवायत का बेहतरीन नमूना माना जाता है. मस्जिद को पत्थरों के मलबे, ईंट, चूने, पलस्तर और दीगर मुकामी सामान से तामीर किया गया था.
पूरी इमारत आयताकार शक्ल में बनाई गई थी, जिसके बीचों-बीच खुला सहन था. मस्जिद में सैकड़ों गुम्बद मौजूद थे. इसकी लंबाई करीब 172 मीटर और चौड़ाई 97 मीटर थी. नमाज का हिस्सा पांच कतारों में बनाया गया था, जबकि उत्तर, दक्षिण और पूरब की तरफ तीन-तीन कतारों वाले बरामदे थे. पूरी इमारत में कुल 260 खंभे और 387 गुम्बददार हिस्से बनाए गए थे. सहन के अंदर 92 मेहराबों की लगातार कतार दिखाई देती है, जिसके ऊपर गुम्बद नजर आते हैं.
मस्जिद का सबसे खास हिस्सा इसका विशाल मेहराबी छत वाला मरकजी हिस्सा माना जाता है. इसे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी मेहराबी छत बताया जाता है. इसकी पश्चिमी दीवार में सासानी फारस की सल्तनती आर्किटेक्चर की झलक साफ दिखाई देती है. मस्जिद के अंदर सुल्तान और उनके उमरा के लिए ऊंचा हिस्सा भी बनाया गया था, जबकि पश्चिमी दीवार से सुल्तान सिकंदर शाह का मकबरा जुड़ा हुआ है.
अदीना मस्जिद पर हिंदू तंजीम क्यों कर रहे हैं दावा?
तारीख के जानकारों के मुताबिक, अदीना मस्जिद की तामीर में उन पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया था, जो पुराने हिंदू मंदिरों से हासिल किए गए थे. मस्जिद की बाहरी दीवारों पर कुछ जगह हाथियों और नृत्य करती आकृतियों जैसी नक्काशी आज भी दिखाई देती है. इन्हें पहले से मौजूद पत्थरों के दोबारा इस्तेमाल का हिस्सा माना जाता है.
अदीना मस्जिद की सजावट में इस्लामी नक्श-ओ-निगार के साथ-साथ पाल और सेन दौर की हिंदू, बौद्ध ऑर्ट की झलक भी देखने को मिलती है. यह बंगाल की पहली इस्लामी इमारत मानी जाती है, जिसमें पकी हुई मिट्टी की सजावट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया. मस्जिद की सजावट में गुलाब की पत्तियां, हिंदसी डिजाइन, लटकते हुए चिराग, बांसुरी जैसे नक्श, चैत्य तर्ज की खिड़कियां, जंजीरों की कतारें, कपड़े और घंटी जैसी सजावट और कंवल की पत्तियों की बनावट शामिल है.
एक पैनल पर फैली हुई शाखों वाला एक बड़ा दरख्त भी तराशा गया है, जिसे बुद्ध रिवायत के 'कल्पतरु' (मुकद्दस दरख्त) से जोड़ा जाता है. पश्चिमी दीवार की मरकजी मेहराब और तीन सौ से ज्यादा सुतून इस बात की बेहतरीन मिसाल हैं कि किस तरह मुकामी आर्ट और फन-ए-तामीर को उस दौर की इस्लामी तामीरात में शामिल किया गया है. कहा जा रहा है कि देश की दूसरी तारीखी इमारतों की तर्ज पर हिंदू तंजीमें इसके आर्किटेक्चर को बुनियाद बनाकर इसके मंदिर होने का दावा कर रही हैं.
पकी मिट्टी की ऑर्ट को मिली नई पहचान
हिस्टोरियंस के मुताबिक, इस्लाम के आने से पहले पत्थरों पर मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों को ज्यादा अहमियत दी जाती थी. लेकिन इस्लामी दौर में जीवित आकृतियों वाली पत्थर की नक्काशी से परहेज किया गया, जिसके बाद पकी मिट्टी की सजावट को नई पहचान मिली. मुस्लिम हुक्मरानों की सरपरस्ती में इस आर्ट से जुड़े कारीगरों का मुकाम भी ऊंचा हुआ. आज भी मस्जिद में रंगीन टाइलों और रंगे हुए पलस्तर के निशान दिखाई देते हैं. मरकजी मेहराब के उत्तर में पत्थर से बना मेम्बर मौजूद है, जहां तक सीढ़ियों के जरिये पहुंचा जाता है. इसकी सजावट में भी कीर्तिमुख का रूप दिखाई देता है.
मस्जिद पर बादशाह के हुक्म से लिखा गया है खास संदेश
अदीना मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर सुल्तान सिकंदर शाह के हुक्म से एक शिलालेख भी दर्ज कराया गया था. इसमें एक खास संदेश खुदा है. इसमें उन्हें अरब और फारस के सुल्तानों में सबसे ज्यादा बावकार, मुमताज सबसे अक्लमंद, सबसे आदिल, सखावतमंद और सबसे अफजल बादशाह बताया गया है. साथ ही यह दुआ की गई है कि उनकी हुकूमत कयामत के दिन तक कायम रहे. कतबे में उनका पूरा नाम "अबुल मुजाहिद सिकंदर शाह बिन इलियास शाह" दर्ज है.
ASI के कौमी अहमियत की महफूजशुदा इमारतों में शामिल है अदीना मस्जिद
तारीखी अदीना मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की जानिब से कौमी अहमियत की महफूजशुदा इमारतों में शामिल है. यह एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स (AMASR) एक्ट, 1958 के तहत मरकजी हुकूमत की तहवील में महफूज है. अपनी अजीम फन-ए-तामीर, सल्तनत के दौर की तारीख और तहजीबी मीरास की वजह से अदीना मस्जिद हिंदुस्तान की खास तारीखी इमारतों में शुमार की जाती है.