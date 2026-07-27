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क्या है 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद की तारीख, जिसे सियासी हिंदू बता रहे हैं 'आदिनाथ शिव मंदिर'?

Adina Mosque History: पश्चिम बंगाल के मालदा की 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद को लेकर तनाजा गहरा गया है. कुछ हिंदू तंजीन इसे "आदिनाथ शिव मंदिर बता" रहे हैं. यह मामला तब और तूल पकड़ने लगा, जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद सामिक भट्टाचार्य ने यह मुद्दा ऊपरी सदन में उठाया. इसके बाद लोगों को मस्जिद के तारीख के बारे में जानने की ललक बढ़ गई. आइये जानते हैं अदीना मस्जिदा की तारीख, आर्किटेक्चर, हिंदू तंजीमों के दावों की वजह?

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 27, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:08 PM IST
क्या है 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद की तारीख, जिसे सियासी हिंदू बता रहे हैं 'आदिनाथ शिव मंदिर'?
Image Credit: अदानी मस्दिज की तारीख (PC-सोशल मीडिया)

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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