/650 साल पुरानी आदिना मस्जिद के पास रुद्राभिषेक की तैयारी, फिर गरमाया हिंदू-मुस्लिम विवाद

27 जुलाई को किया जाएगा रुद्राभिषेक!

ऐसी स्थिति में सोमवार 27 जुलाई को इस मस्जिद के 50 मीटर के भीतर रुद्राभिषेक किया जाएगा. आदिना मस्जिद परिसर को सजाया गया है. इस आयोजन के आयोजक काजल गोस्वामी ने बताया कि इस मस्जिद में आदिनाथ या शिव मूर्ति का अस्तित्व है. मस्जिद की अलग-अलग कलाकृतियों में हिंदू देवी-देवताओं के सबूत हैं. उन्होंने कहा कि यह मस्जिद आदिनाथ का पुराना शिव मंदिर है. मकामी निवासी बताते हैं कि यह मस्जिद आदिनाथ या शिव का मंदिर है. पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान कथित तौर पर भगवान शिव और दुर्गा की मूर्तियां भी मिली हैं. इसलिए इस मस्जिद को मंदिर के रूप में परिवर्तित करने की मांग उठाई है.