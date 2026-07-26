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650 साल पुरानी आदिना मस्जिद के पास रुद्राभिषेक की तैयारी, फिर गरमाया हिंदू-मुस्लिम विवाद

West Bengal Adina Masjid Dispute: पश्चिम बंगाल के मालदा में मौजूद ऐतिहासिक आदिना मस्जिद एक बार फिर विवादों में है. कुछ हिंदू संगठन इसे आदिनाथ मंदिर होने का दावा कर रहे हैं और मस्जिद के पास रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे हैं. वहीं, मस्जिद के इतिहास और मजहबी पहचान को लेकर मामला अदालत में भी विचाराधीन है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 26, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:00 PM IST
650 साल पुरानी आदिना मस्जिद के पास रुद्राभिषेक की तैयारी, फिर गरमाया हिंदू-मुस्लिम विवाद

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