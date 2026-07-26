/650 साल पुरानी आदिना मस्जिद के पास रुद्राभिषेक की तैयारी, फिर गरमाया हिंदू-मुस्लिम विवाद

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West Bengal Adina Masjid Dispute: पश्चिम बंगाल के मालदा में मौजूद 650 साल पुरानी आदिना मस्जिद के 50 मीटर के भीतर शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है. इस मस्जिद को लेकर हिंदुत्वादी लोगों ने एक विवादित दावा कर दिया है. हिंदुत्वादी लोगों का दावा है कि आदिना मस्जिद नहीं बल्कि, आदिनाथ मंदिर है. इसी कड़ी में आदिना मस्जिद के 50 मीटर के भीतर शिवलिंग स्थापित किया गया है और सोमवार यानी कल भगवान शिव की पूजा की जाएगी और आदिनाथ का रुद्राभिषेक करने की व्यवस्था की गई है.
पुरातत्व विभाग की जानकारी के मुताबिक 1373 ईस्वी में सिकंदर शाह ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था. हालांकि सूबे में सरकार बदलने से पहले से ही इस मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया था. मुख्य रूप से स्थापत्य के अलग-अलग कलाकृतियों में कथित तौर पर शिव या आदिनाथ का अस्तित्व है. कथित तौर पर यहां हिंदू देवी-देवताओं की कलाकृतियाँ हैं और उसके बाद से ही इस मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ. हिंदू बिरादरी मुख्य रूप से दावा करते हैं कि यह मस्जिद आदिनाथ का प्राचीन शिव मंदिर है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में मामला भी चल रहा है.
27 जुलाई को किया जाएगा रुद्राभिषेक!
ऐसी स्थिति में सोमवार 27 जुलाई को इस मस्जिद के 50 मीटर के भीतर रुद्राभिषेक किया जाएगा. आदिना मस्जिद परिसर को सजाया गया है. इस आयोजन के आयोजक काजल गोस्वामी ने बताया कि इस मस्जिद में आदिनाथ या शिव मूर्ति का अस्तित्व है. मस्जिद की अलग-अलग कलाकृतियों में हिंदू देवी-देवताओं के सबूत हैं. उन्होंने कहा कि यह मस्जिद आदिनाथ का पुराना शिव मंदिर है. मकामी निवासी बताते हैं कि यह मस्जिद आदिनाथ या शिव का मंदिर है. पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान कथित तौर पर भगवान शिव और दुर्गा की मूर्तियां भी मिली हैं. इसलिए इस मस्जिद को मंदिर के रूप में परिवर्तित करने की मांग उठाई है.
आयोजक काजल गोस्वामी ने क्या कहा?
काजल गोस्वामी ने कहा कि यह मंदिर है, इसको 100 साल से ज़्यादा समय से यहाँ पर आदिनाथ शिव को पूजा जाता है, सभी यहाँ पर हिस्सा लेते हैं, यह विवादित जगह पर नहीं है, जैसा कि बोला जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि यह इससे थोड़ा बाहर 50 मीटर के भीतर 100 साल से पुराना यह मंदिर है. यह जो मंदिर नगरी है यहाँ पे हम आदिनाथ शिव को ही पूजते हैं.