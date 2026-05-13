भाजपा की सरकार बनते ही मंत्री ने दी पश्चिम बंगाल में मदरसे बंद करनी की धमकी!

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और असम समेत भाजपा शासित अन्य राज्यों की तरह अब पश्चिम बंगाल के मदरसे भी सरकार के निशाने पर होंगे. राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही राज्य मंत्री खुदीराम टुडू ने पदभार ग्रहण करते ही मदरसे को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे एक नई बहस छिड़ गई है. खुदीराम टुडू को पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक मामलों, मदरसा शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्रालयों का प्रभार सौंपा गया है. अपना काम काज संभालते ही मंत्री खुदीराम टुडू ने बर्दवान में चेतावनी के लहजे में कहा, “मैं अवैध मदरसों को बंद कर दूंगा.”

खुदीराम टुडू के इस बयान के बाद मदरसा संचालकों, मदरसा शिक्षकों, लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच चिंता पैदा हो गई है. इसकी वजह ये है कि अन्य राज्यों की तरह लाखों मुस्लिम छात्र मदरसे में पढ़ते हैं. पश्चिम बंगाल में भी निजी और सरकारी अनुदान पाने वाले मदरसे हैं. किस श्रेणी के कितने मदरसे हैं, इसका सही- सही आंकड़ा तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इतना ज़रूरी है कि इसमें बहुत सारे मदरसे गैर- रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिसे सरकार अवैध बता कर बंद कराने की धमकी दे रही है.

कोलकाता में सोशल वर्कर आलमगीर अहमद ने कहा, "सरकार को अन-रजिस्टर्ड मदरसों के बारे में गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए बजाए बंद करने के. ऐसे किसी व्यवस्था को बिना चेतावनी, नोटिस या सुधार का समय दिए बिना बंद करना ठीक नहीं है. इन मदरसों में लाखों बच्चे तालीम पाते हैं. आम तौर पर मदरसे सरकारी, सरकारी वित्त प्राप्त, निजी, रजिस्टर्ड या गैर-रजिस्टर्ड श्रेणी के होते हैं. अगर किसी सरकारी ज़मीन या किसी का भवन कब्जा कर मदरसा बनाया गया हो तो उसे अवैध कहा जा सकता है, लेकिन सभी मदरसों को वैध या अवैध में बाँट कर उसे बंद करने की धमकी अल्पसंख्यकों के संवैधानिक राइट्स को चुनौती देने जैसा है

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इससे पहले उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहा चुका है कि मदरसा एक अल्पसंख्यक इदारा होता है, अगर वो सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी उसे अवैध नहीं कहा जा सकता है, न ही इस बिना पर उसका सञ्चालन रोका जा सकता है. उत्तर प्रदेश में सरकार ने जिन गैर- रजिस्टर्ड मदरसों को अवैध बताकर सील कर दिया था, अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें खोला जा रहा है.

गैर-पंजीकृत मदरसों को बंद करने के पक्ष में हमेशा सरकार का तर्क होता है कि बिना किसी सूचना, सरकारी दस्तावेजीकरण के बहुत सारे मदरसे ऐसे चल रहे हैं, जहाँ लड़के और लड़कियों को आवासीय स्कूल की तरह शिक्षा दी जाती है. अगर वहां कोई घटना होती है, उन बच्चों का ही किसी तरह का शोषण होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. सरकार के पास इसका डाटा होना चाहिए.

मदरसा संचालक निसार अहमद कहते हैं, यहाँ सरकार की दलील भी कमजोर नहीं है, लेकिन जिस तरह से मंत्री ने बयान दिया, इसका सीधा सा मतलब है कि पंजीकरण का बहाना बनाकर सरकार मदरसों को बंद कराना चाह रही है. सरकार ऐसे मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराने का वक़्त दे, उसके लिए दिशा- निर्देश बनाएं, नियम बनाएं. सरकार किसी चीज़ के नियमन के लिए है, या उसे बंद करने के लिए हैं?



असल चिंता भाजपा सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी मदरसों या सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पिछले 9 सालों से नई भर्ती रोक रखी है. मदरसों में साइंस, सोशल साइंस और गणित जैसे आधुनिक भाषाओँ के जो टीचर बहाल हुए थे, उन्हें 2017 के बाद से वेतन नहीं मिला है. सरकार मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का नारा तो देती है, लेकिन ये सिर्फ मंच और मीडिया के लिए है. सच्चाई ये है कि मदरसों में बहाल मॉडर्न एजुकेशन के शिक्षकों को वेतन न देकर उन्हें घर बैठा दिया गया.

मदरसों में छोटी-मोटी कमियां निकालकर उन्हें बंद किया जा रहा है. मदरसों की इमारतें गिराई जा रही हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में हजारों मदरसे बंद कर दिए हैं. असम सरकार ने हजारों मदरसों को बंद कर उनमें सरकारी स्कूल खोल दिए हैं. उत्तराखंड सरकार ने तो मदरसा बोर्ड ही ख़त्म कर दिया है. सरकार का कहना है कि हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा देंगे. NCERT का सिलेबस लागू करेंगे, जबकि सरकार जानती है कि देश का सिर्फ 4 फीसदी मुस्लिम आबादी ही अपने बच्चों को मदरसों में भेजता है, बाकी 96 फीसदी मुसलमानों के बच्चे सामान्य स्कूल में पढ़ते हैं.

मदरसों में सरकार की दखलंदाजी मुसलमानों को संविधान में मिले अधिकारों को सीमित करता है, जिसमें उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने, चलाने और उसका नियमन करने का अधिकार देता है.

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