बकरीद की छुट्टी में कटौती; राज्य सरकारों ने बदला अवकाश का शेड्यूल

West Bengal Bakrid Holiday: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सरकार ने बीते 27 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करके आगामी बकरीद को लेकर दो दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा की थी, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 और 27 मई को बंगाल में बकरीद की छुट्टी दी जानी थी, लेकिन बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने बकरीद की छुट्टी वाले पिछले नोटिफिकेशन में बदलाव किया है और 26 और 27 मई को छुट्टी देने के बजाय, 28 मई के दिन छुट्टी का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार ने भी बकरीद की छुट्टी में बदलाव किया है, पहले 27 मई की छुट्टी की घोषणा की गई थी, अब बदलाव करके 28 मई कर दी गई है.

पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने शनिवार (23 मई) को इस बात की घोषणा की कि उसे जानकारी मिली है कि भारत में आगामी 28 को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, इसलिए बकरीद की छुट्टी के लिए पिछले नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया है और नया नोटिफिकेशन जारी की गई है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 मई को बकरीद की छुट्टी रहेगी. बकरीद 28 मई को है, लेकिन पिछली सरकार ने गलती से 26 और 27 मई को छुट्टी का ऐलान कर दिया था. हालांकि पिछली सरकार ने दो दिन की छुट्टी का ऐलान किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने सिर्फ एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है.

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आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया, "नोटिफिकेशन संख्या 4188-F(P2) दिनांक 27 नवंबर, 2025 के अनुसार, 26 मई, 2026 (मंगलवार) और 27 मई, 2026 (बुधवार) को क्रमशः ईद-उल-अज़हा (बकरीद) से एक दिन पहले और ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के मौके पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया गया था. अब, यह जानकारी मिली है कि ईद-उल-अज़हा (बकरीद) 28 मई, 2026 (गुरुवार) को मनाई जाएगी. इसलिए उपरोक्त नोटिफिकेशन में आंशिक बदलाव करते हुए, गवर्नर ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के मौके पर 28 मई, 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है."

नोटिफिकेशन में आगे कहा गया, "उपरोक्त के परिणामस्वरूप, 26 मई, 2026 (मंगलवार) और 27 मई, 2026 (बुधवार) के लिए क्रमशः ईद-उल-अज़हा (बकरीद) से एक दिन पहले और ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के मौके पर पहले से घोषित छुट्टियां इसके द्वारा रद्द की जाती हैं। इसलिए, 26 मई, 2026 (मंगलवार) और 27 मई, 2026 (बुधवार) उन सभी कार्यालयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के लिए काम के दिन होंगे जिन पर उपरोक्त नोटिफिकेशन लागू होता है."

ईद-उल-अज़हा, जिसे 'बलिदान का त्योहार' भी कहा जाता है, पैगंबर इब्राहिम की उस इच्छा की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी कर ली थी. इस दिन को नमाज़, दान-पुण्य और जानवरों की रस्मी कुर्बानी के साथ मनाया जाता है, जिसके मूल में मिल-बांटकर खाने और हमदर्दी का संदेश छिपा होता है.

इस दिन की शुरुआत नमाज़ अदा करने से होती है, जिसे जानवरों की 'क़ुर्बानी' (बलिदान) देने से पहले अनिवार्य माना जाता है. इसके बाद, मांस और अन्य मीठे पकवान गरीबों और रिश्तेदारों के बीच बांटे जाते हैं. इस त्योहार पर लोग एक-दूसरे के घर जाते हैं और बधाई देने के साथ-साथ स्वादिष्ट भोजन का आदान-प्रदान करते हैं.