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“मुसलमानों के लिए नहीं करूंगा काम”, BJP विधायक के बयान पर बंगाल में बवाल

BJP MLA Ritesh Tiwari Viral Video: BJP विधायक रितेश तिवारी ने कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्हें एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया, इसलिए वह उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 13, 2026, 01:23 PM IST

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“मुसलमानों के लिए नहीं करूंगा काम”, BJP विधायक के बयान पर बंगाल में बवाल

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी के विधायकों की ओर से विवादित बयान सामने आने लगे हैं. काशीपुर-बेलगाछिया विधानसभा सीट से विधायक रितेश तिवारी ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है.  रितेश तिवारी ने कहा कि 1952 से अब तक के चुनावी इतिहास में शायद वह पहले ऐसे विधायक हैं, जिन्हें इलाके के एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है, उन्हीं का उन पर अधिकार है. विधायक ने मंच से कहा कि वह यह बात खुले तौर पर और लाइव मंच से बोल रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग उनके समर्थन में नहीं थे, उनके लिए वह अगले पांच वर्षों तक कोई काम नहीं करेंगे. रितेश तिवारी ने यह भी कहा कि वह बाबा भोलेनाथ को साक्षी मानकर कह रहे हैं कि विरोध करने वालों के लिए न तो कोई सर्टिफिकेट जारी करेंगे और न ही किसी तरह की सिफारिश करेंगे. अपने बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” नारे का भी जिक्र किया, लेकिन साथ ही कहा कि अब “सबका हिसाब” भी होना चाहिए. 

विधायक क्या कहा?
हालांकि विधायक ने यह भी साफ करने की कोशिश की कि वह किसी प्रकार की हिंसा या दबाव की राजनीति नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि उनका विरोध पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से होगा. उनके मुताबिक वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना किसी हिंसा के अपनी राजनीतिक रणनीति पर काम करेंगे. रितेश तिवारी ने अपने बयान में 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वह वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा उस समय कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था.

बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों 2026 में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिससे राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया. BJP ने 294 सीटों में से 208 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो पिछले 15 सालों से सत्ता में थी. महज़ 79 सीटों तक सिमट गई. इस जीत के साथ, पश्चिम बंगाल में पहली बार BJP की सरकार बनी है. BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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