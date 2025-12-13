Advertisement
West Bengal: SIR विवाद ने उजाड़ा एक और घर, पिता का नाम देख BLA बरकत शेख की दर्दनाक मौत

SIR Controversy in West Bengal: पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर लोगों में दहशत है. आलम यह है कि भारतीय शहरियों को भी दस्तावेजों में मामूली गलती पर जेल जाने और देश से बाहर निकाले जाने का डर सता रहा है. दस्तवाजों में मामूली सी गलती पर प्रदेश के मालदा में बरकत शेख ने BLA-2 कैटेगरी के शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई. इसके TMC ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए मानसकि दबाव का आरोप लगाया. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 05:12 PM IST

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
Malda News Today: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवाद और मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मालदा जिले की एक घटना ने SIR विवाद को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) का आरोप है कि SIR को लेकर फैली दहशत और घबराहट की वजह से एक और पार्टी कार्यकर्ता की जान चली गई. 

इस बार मामला तृणमूल के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) की मौत से जुड़ा है. आरोप है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हुई एक गंभीर गलती की वजह से मृतक डर गया. बताया जा रहा है कि पीड़ितो को SIR से अपना नाम बाहर होने का डर सताने लगा. इसको लेकर वह मानसिक तनाव में आ गया, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई. मृतक की पहचान बरकत शेख (32) के रूप में हुई है. 

यह पूरी घटना मालदा जिले के कालियाचक इलाके की है. बरकत शेख तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे और BLA-2 के तौर पर काम कर रहे थे. उनकी मौत की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैला गया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और टीएमसी कार्यकर्ता कालियाचक बीडीओ कार्यालय परिसर और अस्पताल में पहुंच गए.

जानकारी के मुताबिक, बरकत शेख कालियाचक के चकशेरडी गांव के रहने वाले थे. कल शुक्रवार (12 दिसंबर) की शाम करीब सात बजे उन्हें कालियाचक बीडीओ ऑफिस के बाहर अचानक दिल का दौरा पड़ा. बताया जा रहा है कि इससे पहले वे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दर्ज अपनी जानकारी को लेकर बेहद परेशान थे.

विशनुनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक चंदना सरकार ने इस घटना को लेकर चुनाव आयोग पर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बरकत शेख के पिता का नाम गलत दर्ज था. जहां उनके पिता का नाम रसूल शेख होना चाहिए था, वहां केवल 'शेख' लिखा गया था. तृणमूल का कहना है कि इस गलती ने बरकत शेख को गहरी मानसिक परेशानी में डाल दिया था.

अखबारे मशरिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, वेबसाइट पर यह गलती देखने के बाद बरकत शेख जल्दबाजी में बीडीओ ऑफिस पहुंचे थे, ताकि इसे ठीक कराया जा सके. हालांकि वहां भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. आरोप है कि अधिकारियों की तरफ से उन्हें यह तक आश्वासन नहीं दिया गया कि उनका नाम सही किया जाएगा या सूची में ठीक से शामिल रहेगा. 

इसी तनाव और घबराहट की हालत में वे बीडीओ ऑफिस से बाहर निकले और वहीं उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जैसे ही इस घटना की खबर फैली, बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए. TMC कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या स्थानीय लोगों ने अस्पताल में पहुंचने पर मौके पर तनाव फैल गया. 

स्थिति को संभालने के लिए विशनुनगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी की अगुवाई में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित किया गया. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बरकत शेख की मौत SIR को लेकर फैले डर और मानसिक दबाव की वजह से दिल का दौरा पड़ने से हुई. तृणमूल कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले के लिए चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहरा रही है. पीड़ित के लिए मुआवजे की मांग की है. 

