असम के बाद बंगाल में भी बेगाने हुए मुसलमान; BSF ने बांग्लादेशी बताकर किसान पर ढाया कहर!

BSF Tortured Muslim Men in West Bengal: बांग्ला मुसलमान अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है. असम और दिल्ली से पुशबैक करने की घटना के बाद अब नदिया जिले में BSF जवानों के जरिये एक मुस्लिम किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटने की घटना सामने आई है. इसकी वजह से स्थानीय लोग दहशत में आ गए और पूरे इलाके में तनाव फैल गया. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:18 PM IST

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
West Bengal News Today: असम सरकार के बाद अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के निशाने पर भी बांग्ला मुसलमान हैं. इसी तरह का एक हैरान करने वाला मामला पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से सामने आया है. यहां पर BSF के जवानों ने एक स्थानीय किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटने का इल्जाम लगाया है. 

यह घटना इतवार (2 नवंबर) को नदिया जिले के चापरा थाना क्षेत्र के हटखोला गांव में हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, घायल किसान की पहचान रफीकुल मोल्लाह के रूप में हुई है. उन्होंने बीएसएफ जवानों के खिलाफ चापरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. रफीकुल का कहना है कि उन्हें बिना किसी वजह के बांग्लादेशी समझ लिया गया और जवानों ने उनके साथ मारपीट की.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इतवार सुबह रफीकुल अपने गांव हटखोला में एक चाय की दुकान पर बैठे थे और कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान अचानक कुछ बीएसएफ के जवान वहां पहुंचे और उन्हें जबरन उठाकर अपने साथ ले गए. रफीकुल ने बताया कि जवानों ने उनसे यह स्वीकार करवाने की कोशिश की कि वह बांग्लादेश से घुसपैठ करके आया है.

किसान रफीकुल मोल्लाह ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं एक चाय की दुकान पर बैठा था, तभी अचानक बीएसएफ के कुछ जवान आए और मुझे पकड़कर ले गए. उन्होंने मुझे कई घंटों तक रोके रखा और बार-बार कहा कि मैं बांग्लादेश से आया हूं. जब मैंने इस बात से इंकार किया, तो उन्होंने मेरे पैरों में जंजीरें डाल दीं और मुझे बुरी तरह पीटा." रफीकुल ने आगे बताया कि जवानों की पिटाई के बाद उन्हें गंभीर चोटें आईं. बाद में ग्रामीणों की मदद से उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दिया. कृष्णानगर जिले की डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) शिल्पी पॉल ने बताया कि चापरा पुलिस स्टेशन में बीएसएफ कंपनी कमांडर और एक अन्य कर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है. उन्होंने कहा, "हमने कंपनी कमांडर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह इस समय असम में हैं. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है."

घटना के बाद हटखोला गांव में भारी तनाव का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि बीएसएफ जवान अक्सर स्थानीय लोगों को बांग्लादेशी बताकर परेशान करते हैं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है. इस बीच बीएसएफ की ओर से अब तक इस घटना पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

यह भी पढ़ें: SIR ने ली एक और जान, बंगाल के मजदूर ने तमिलनाडु में उठाया खौफनाक कदम

 

