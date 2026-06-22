सीएम अधिकारी पर भी नौशाद सिद्दीकी ने साधा निशाना

भांगर विधायक नौशाद सिद्दीकी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री ने इतिहास की परीक्षा कैसे पास की होगी? उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सिर्फ कुछ दिनों का इतिहास पता है, वे ऐसी बातें ही करेंगे. उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है और यही उनका इतिहास है. नौशाद सिद्दीकी ने सवाल किया कि जो लोग आज बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, उन्होंने देश की आजादी में क्या योगदान दिया है.