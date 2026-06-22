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West Bengal Budget: 'न महंगाई भत्ता बराबर, न मुसलमानों को इंसाफ', MLA नौशाद सिद्दीकी ने सुवेंदु सरकार को घेरा

ISF MLA Naushad Siddiqui on West Bengal Budget 2026: बीजेपी की अगुवाई वाली सुवेंदु अधिकारी सरकार, पश्चिम बंगाल में अपने पहले बजट पर घिरती नजर आ रही है. आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने सुवेंदु सरकार पर बजट में मुसमलानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता न मिलने, संविदा कर्मियों की अनदेखी और मुसलमानों व अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 22, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:33 PM IST
West Bengal Budget: 'न महंगाई भत्ता बराबर, न मुसलमानों को इंसाफ', MLA नौशाद सिद्दीकी ने सुवेंदु सरकार को घेरा
Image Credit: ISF विधायक सुवेंदु अधिकारी ने सुवेंदु अधिकारी की सरकार को बजट पर घेरा (फाइल फोटो)

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