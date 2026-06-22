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West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल की सियासत में बजट को लेकर घमासान तेज हो गया है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली सुवेंदु अधिकारी सरकार अपने पहले बजट को राज्य के तरक्की और अवाम की भलाई का दस्तावेज बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता इसे अधूरा और भेदभावपूर्ण करार दे रहे हैं. खासतौर पर अल्पसंख्यकों, कर्मचारियों और संविदा कर्मियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने सोमवार (22 जून) को पेश किए गए पश्चिम बंगाल के बजट पर कई गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने महंगाई भत्ता, संविदा कर्मियों के वेतन और अल्पसंख्यकों के साथ कथित नाइंसाफी का मुद्दा उठाते हुए सरकार की आलोचना की.
"बंगाल और केंद्र के कर्मचारियों के वेतन भारी अंतर"
मीडिया से बातचीत करते हुए नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि लंबे समय से राज्य के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अभी भी केंद्र के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है.
"बंगाल बीजेपी सरकार मुसलमानों से कर रही है भेदभाव"
ISF विधायक ने संविदा कर्मियों का मुद्दा भी उठाया. सिद्दीकी ने कहा कि जो कर्मचारी पूरे समय काम कर रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ पांच हजार रुपये का इजाफा करके अपना पल्ला झाड़ लिया.
नौशाद सिद्दीकी ने सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने का भी इल्जाम लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सबके साथ और सबके विकास जैसे नारे देती है, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया जा रहा है.
सीएम अधिकारी पर भी नौशाद सिद्दीकी ने साधा निशाना
भांगर विधायक नौशाद सिद्दीकी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री ने इतिहास की परीक्षा कैसे पास की होगी? उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सिर्फ कुछ दिनों का इतिहास पता है, वे ऐसी बातें ही करेंगे. उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है और यही उनका इतिहास है. नौशाद सिद्दीकी ने सवाल किया कि जो लोग आज बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, उन्होंने देश की आजादी में क्या योगदान दिया है.