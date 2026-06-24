शुभेंदु अधिकारी ने किया ऐलान

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "कोलकाता में मुगलों, पठानों या दमनकारी ब्रिटिश हस्तियों के नाम पर कोई जगह नहीं होगी." उन्होंने सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलने का स्वागत किया और इसे एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम बताया. उन्होंने सड़कों और सार्वजनिक जगहों के नामों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की. अधिकारी ने बताया कि इस समिति के प्रमुख स्वामी प्रदीपानंद महाराज, जिन्हें कार्तिक महाराज के नाम से भी जाना जाता है, होंगे और उन्होंने लोगों से समिति को सुझाव भेजने के लिए कहा. मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "सिस्टर निवेदिता को छोड़कर, कोई भी विदेशी नाम नहीं रहेगा. अगर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे सच्चे देशभक्त हैं, तो हमें बताएं और राज्य सरकार उन्हें सम्मानित करेगी. आप बंगाली संस्कृति और गौरव को मिटा नहीं सकते."