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West Bengal News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं. शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि कोलकाता में मुगल, पठान या ब्रिटिश शासकों के नाम पर कोई सड़क या इलाका नहीं होगा, उन सभी का नाम बदल दिया जाएगा. विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़कों और इलाकों के नामों की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन की भी ऐलान किया. इससे पहले शहर के पार्क सर्कस इलाके की सड़क 'सुहरावर्दी एवेन्यू' का नाम बदलकर 'गोपाल मुखर्जी रोड' कर दिया गया था.
दरअसल, कोलकाता नगर निगम ने हाल ही में शहर के पार्क सर्कस इलाके में स्थित सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया है. नगर निगम के इस फैसले से राज्य में बवाल मचा हुआ है. विपक्ष सरकार पर हमलावर है. इस मुद्दे को लेकर 23 जून को विधानसभा में बहस हुई थी. इस दौरान विपक्ष के नेता रीताब्रत बनर्जी ने सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदले जाने पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है.
विपक्ष ने बोला हमला
रीताब्रत बनर्जी ने दलील दी कि सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम पाकिस्तान के पूर्व पीएम हुसैन शहीद सुहरावर्दी, जिन पर 1946 में कोलकाता में कई लोगों की हत्या का आरोप था. उनके नाम पर नहीं, बल्कि उनके दादा मौलाना उबैदुल्लाह सुहरावर्दी के नाम पर रखा गया था. इस सड़क का नाम 1932 में सर हसन सुहरावर्दी के नाम पर रखा गया था, जो एक मशहूर डॉक्टर और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले मुस्लिम वाइस-चांसलर थे. विपक्ष के नेता के इस तर्क पर सीएम शुभेंदु पलटवार किया और जमकर हमला बोला.
शुभेंदु अधिकारी ने किया ऐलान
शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "कोलकाता में मुगलों, पठानों या दमनकारी ब्रिटिश हस्तियों के नाम पर कोई जगह नहीं होगी." उन्होंने सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलने का स्वागत किया और इसे एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम बताया. उन्होंने सड़कों और सार्वजनिक जगहों के नामों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की. अधिकारी ने बताया कि इस समिति के प्रमुख स्वामी प्रदीपानंद महाराज, जिन्हें कार्तिक महाराज के नाम से भी जाना जाता है, होंगे और उन्होंने लोगों से समिति को सुझाव भेजने के लिए कहा. मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "सिस्टर निवेदिता को छोड़कर, कोई भी विदेशी नाम नहीं रहेगा. अगर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे सच्चे देशभक्त हैं, तो हमें बताएं और राज्य सरकार उन्हें सम्मानित करेगी. आप बंगाली संस्कृति और गौरव को मिटा नहीं सकते."