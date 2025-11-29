बंगाल में BLOs की मौतों के बीच सोवा नारा बनी मिसाल, एक पैर से माजूर फिर भी पूरा किया 99% SIR

West Bengal News Today: कहते हैं, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती. इस कहावत को सच कर दिखाया है बांकुड़ा जिले की एक महिला BLO (Booth Level Officer) ने, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन से एक मिसाल कायम की है. वह जन्म से ही एक पैर न होने के बावजूद, विशेष रूप से सक्षम आईसीडीएस कर्मचारी सोवा नारा बायेन ने घर-घर जाकर स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया का 99 फीसदी काम पूरा कर लिया है.

अपने रिवायती मजहबी लिबास में सोवा नारा बायेन ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया. पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने उनकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर करते हुए जमकर सराहना की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांकुड़ा के विष्णुपुर के जामशुली क्षेत्र की BLO सोवा नारा बायेन ने ऐसे समय में यह मिसाल कायम की है, जब SIR के दबाव में काम करने वाले BLOs की मौत के आरोपों ने पश्चिम बंगाल में बड़ा विवाद खड़ा कर रखा है.

एबीपी बांग्ला को दिए इंटरव्यू में सोवा नारा बायेन कहती हैं कि आयोग का आदेश उनके लिए सबसे पहले है. चाहे कितनी भी शारीरिक बाधाएं क्यों न हों, उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना ही है. उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग का निर्देश है और हर हाल में इसका पालन करना होता है. उन्होंने बताया कि उन्हें शारीरिक समस्याएं हैं, लेकिन इसके बावजूद आगे बढ़ना ही उनकी जिम्मेदारी है. उनका मानना है कि हर कर्मचारी को नियमों का पालन करना चाहिए और वह भी उसी भावना से काम कर रही हैं.

SIR अभियान को लेकर सोवा नारा का दावा है कि उनके बूथ पर 99 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है. दिनभर फील्ड में काम करने के बाद वह घर लौटकर बाकी काम ऑनलाइन अपलोड करती हैं. उन्होंने बताया कि यह काम आसान नहीं है. उन्हें थकान और तकलीफ होती है, फिर भी वे घर-घर जाकर फॉर्म देती और भरवाती हैं. दोपहर तक आंगनवाड़ी का काम करने के बाद वह खाना खाकर फिर फील्ड में निकल पड़ती हैं और शाम तक मतदाताओं का डेटा इकट्ठा करती रहती हैं.

स्थानीय लोग भी उनके जज्बे के कायल हैं. जामशुली गांव के निवासी यूसुफ शेख बताते हैं कि सोवा नारा एक पैर से हर घर तक पहुंच रही हैं, यह अपने आप में बड़ी बात है. सामान्य लोग जहां इतनी मेहनत करने से बचते हैं, वहीं वह अकेले इतनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. स्थानीय लोग सोवा नारा की काम में अपने हिसाब से मदद भी करते हैं.

प्रशासन की ओर से भी उनकी तारीफ की जा रही है. विष्णुपुर के एसडीओ ने कहा कि उनके बूथ पर कुल 1,039 मतदाता हैं, जिनमें से 1,019 का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि सोवा नारा की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उन्हें कार्यमुक्त भी किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने खुद आगे आकर इस काम को पूरा करने की इच्छा जताई.

