बंगाल में घुसपैठ का शोर, लेकिन आंकड़े बोले कुछ और…रोहिंग्या-बांग्लादेशी मुद्दे पर BJP बेनकाब!

West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग (EC) की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट जारी की. इसके बाद प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है. सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए.

TMC ने दावा किया है कि इन आंकड़ों से बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के आरोपों की हकीकत सामने आ गई. इसके तहत सुवेंदु अधिकारी

कमजोर पड़ गया है कि राज्य में एक करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मतदाता मौजूद हैं. ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक, फर्जी या घोस्ट वोटरों की संख्या 1,83,328 बताई गई है.

चुनाव आयोग ने यह ड्राफ्ट रोल्स 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एक महीने तक चले गणना, सत्यापन और जांच प्रक्रिया के बाद जारी किए हैं. इसमें मतदाताओं के नाम हटाने की वजहों में मौत, स्थायी पलायन, डुप्लीकेशन और गणना फॉर्म जमा न करना शामिल हैं. कुल मिलाकर 58 लाख से ज्यादा नाम सूची से हटाए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग की कैटेगरी के मुताबिक फर्जी मतदाताओं की संख्या बीजेपी नेता के दावों से कहीं कम है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुवेंदु अधिकारी इससे पहले दावा कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासी मौजूद हैं, जिन्होंने पहले भी चुनावी नतीजों को प्रभावित किया है. उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसे मतदाताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. हालांकि, ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में एक करोड़ अवैध वोटरों के दावे का कोई संख्यात्मक आधार नहीं दिखाई पड़ता है. अधिकारियों के मुताबिक, 1.83 लाख घोस्ट वोटर वे मामले हैं, जो SIR प्रक्रिया के दौरान फील्ड वेरिफिकेशन में सामने आए.

TMC ने इन आंकड़ों को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया. TMC ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया. पार्टी प्रवक्ता कृष्णानु मित्रा ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि हाकिमपुर बॉर्डर से करीब 4,000 लोग वापस बांग्लादेश गए हैं. कृष्णानु मित्रा के मुताबिक, लगभग 80 फीसदी मुस्लिम-बहुल सीटों पर औसत डिलीशन रेट 0.6 फीसदी है, जबकि मातुआ-बहुल इलाकों में यह औसतन 9 फीसदी है.

कृष्णानु मित्रा ने कहा कि राज्य का कुल डिलीशन रेट करीब 4 फीसदी है. उन्होंने सवाल उठाया कि मौत के मामलों को अलग कर दिया जाए, तो बाकी हटाए गए मतदाता आखिर कौन हैं और वे किन सीमाओं से बाहर गए. TMC का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कोई रोहिंग्या मतदाता नहीं है और बड़े पैमाने पर घुसपैठ का नैरेटिव चुनाव से पहले सिसायी तौर पर गढ़ा जा रहा है.

बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया. सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा, "यह तो बस शुरुआत है. नाश्ता अभी शुरू हुआ है. लंच, चाय और फिर डिनर भी होगा." हालांकि, उन्होंने डिलीशन से जुड़े नए आंकड़े नहीं दिए और कहा कि वह 14 फरवरी को लास्ट ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देंगे, जैसा कि चुनाव आयोग के कार्यक्रम में तय है.

यह भी पढ़ें: तोड़ी जाएंगी अटाला मस्जिद की 50 दुकानें; सभी किरायेदार मुस्लिम इसलिए उठा मुद्दा!