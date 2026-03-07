Advertisement
महबूब शेख को जबरन भेजा गया था बांग्लादेश; अब EC ने सुबूत देख वोटर लिस्ट में जोड़ा नाम

Bangla Speaking Muslims Citizenship Controversy: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले दिहाड़ी मजदूर महबूब शेख को जून 2025 में बांग्लादेशी बताकर जबरन देश से बाहर भेज दिया गया था. नौ महीने बाद जांच के बाद चुनाव आयोग ने उनका नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया. महबूब  शेख से पहले 7 मई से 15 जून 2025 के बीच 1,500 से ज्यादा मुसलमानों को विदेशी बताकर बांग्लादेश में पुशबैक किया जा चुका है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 07, 2026, 07:34 PM IST

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के बांग्लाभीषा मुसलमानों की नागरिकता को लेकर लगातार बीजेपी शासित कई राज्यों में सवाल खड़े किए जाते रहे हैं. इसी तरह के एक मामले ने नागरिकता और पहचान से जुड़ी बहस को फिर से चर्चा में ला दिया है. 39 साल के बांग्ला भाषी मजदूर महबूब शेख को जून 2025 में बांग्लादेशी बताकर जबरन भारत से बाहर भेज दिया गया था, लेकिन अब कड़ी जांच के बाद उनका नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 39 साल के महबूब शेख को जून 2025 में बांग्लादेशी करार देकर जबरन देश से बाहर निकाल दिया गया था. उस समय उन्होंने अपनी नागरिकता और पहचान से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए थे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई. सरकारी एजेंसियों ने उन्हें भारत की पूर्वी सीमा से जबरन बांग्लादेश भेज दिया था. हालांकि, अब चुनाव आयोग ने विस्तृत जांच के बाद उनका नाम फिर से वोटर सिस्ट में शामिल कर लिया है. 

महबूब शेख पेशे से मिस्त्री हैं और बीते कई सालों से मुंबई के ठाणे इलाके में काम करते हैं. इससे उनके घर की रोजी रोटी चलती है. उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने से पहले उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया था. महाराष्ट्र में पुलिस ने महबूब शेख को सिर्फ इस शक में हिरासत में लिया था कि वह बांग्लादेशी हैं. महबूब ने पुलिस को बताया था कि वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले हैं. इसके बावजूद हिरासत में लिए जाने के कुछ ही दिनों बाद सीमा सुरक्षा बल ने कथित तौर पर हथियारों के बल पर उन्हें बांग्लादेश भेज दिया था.

हालांकि, बाद में उन्हें वापस भारत लाया गया, क्योंकि अधिकारियों ने देश निकाला देने की प्रक्रिया में गृह मंत्रालय के जरिये तय नियमों का पालन नहीं किया था. इस पूरे घटनाक्रम को नौ महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और अब जाकर महबूब शेख के लिए राहत की खबर आई है. चुनाव आयोग के जरिये हालिया दिनों जारी वोटिर लिस्ट में उनका नाम शामिल कर लिया गया है. यह वोटर लिस्ट चार महीने तक चली राज्यव्यापी स्पेशल SIR के बाद जारी की गई है. 

स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबकि, जब महबूब शेख से पूछा गया कि बांग्लादेशी घोषित किए जाने के बाद जब उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम देखा तो उन्हें कैसा लगा?  इस पर वह भावुक हो गए और कहा कि वह भारतीय नागरिक हैं, बांग्लादेशी नहीं. उन्होंने कहा कि उनके पिता और दादा दोनों का जन्म यहीं हुआ था. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बांग्लादेश नहीं देखा और न ही वहां किसी को जानते हैं. महबूब के मुताबिक वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल होना इस बात का अंतिम प्रमाण है कि वह इसी देश के निवासी हैं.

महबूब शेख का नाम मुर्शिदाबाद जिले के भगवांगोला विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज है. उनका गांव बलिया हसन नगर बांग्लादेश की सीमा से लगभग 25 किलोमीटर दूर मौजूद है. SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद महबूब के गांव के लोग बहुत परेशान थे. महबूब शेख ने SIR को लेकर जारी सियासी घमासान में पिस रहे आम लोगों का दर्द बयां किया. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हर हाल में पश्चिम बंगाल को जीतना चाहती है. उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में बहुत से वोटरों के नाम हटाकर जीत दर्ज किया, उसी तरह यहां भी कोशिश की जा रही है.

महबूब शेख के मुताबिक, अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना आसान नहीं था. वह उन लाखों मतदाताओं में शामिल थे जिन्हें पिछले तीन महीनों के दौरान दस्तावेजों में कथित तार्किक विसंगतियों की वजह से सुनवाई के लिए बुलाया गया था. इन विसंगतियों में नाम की वर्तनी की गलतियां या माता-पिता और मतदाता की उम्र में असामान्य अंतर जैसी बातें शामिल थीं.

महबूब ने बताया कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके गांव के सैकड़ों लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था. यहां तक कि गांव के प्रधान को भी कैंप में बुलाया गया था. हालांकि महबूब शेख इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अभी भी बहुत से लोगों की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. गांव के वोटर लिस्ट के मुताबिक सैकड़ों लोगों के मामलों को अभी भी सुनवाई होनी बाकी है. इसकी वजह से वह शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान और उन्हें अपनी नागरिकता जाने का डर सता रहा है.  

राज्य में 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं का मामला अभी भी अनिश्चित बना हुआ है. इनमें महबूब शेख के पिता हुसैन शेख, उनकी सास और उनके साले भी शामिल हैं. महबूब शेख का कहना है कि बहुत से प्रवासी मजदूरों को भी सुनवाई के लिए रखा गया है, जबकि उनके माता-पिता के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद थे. उनके मुताबिक वे सभी भारतीय नागरिक हैं, इसके बावजूद उन्हें जबरन अपने ही देश से बाहर निकाल दिया गया. 

