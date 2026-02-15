SIR के नाम पर कटघरे में मुसलमान, दार्जिलिंग में 30 लोगों को बुलाने पर EC घिरा!

West Bengal SIR Controversy: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान कई लोगों संशय की स्थिति में डाल दिया है. कई मुस्लिम समुदाय के परिवारों को महज आरोप के आधार पर सुनवाई के लिए बुलाया गया. इसी तरह का चौंकान वाला मामला दार्जिलिंग से सामने आया है. जहां SIR की सुनवाई के दौरान उस समय भावुक माहौल बन गया, जब मुस्लिम समुदाय के करीब 30 लोगों को नागरिकता पर संदेह की शिकायतों के आधार पर पेश होने के लिए बुलाया गया. इनमें से कुछ लोग सुनवाई के दौरान रो पड़े और कहा कि वे दार्जिलिंग में ही पैदा हुए और पले बढ़े हैं. इतना ही नहीं उन्होंने प्रशासन के सामने आए वैध दस्तावेज भी पेश किए.

मिली जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में SIR की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद इतवार (16 फरवरी) को दार्जिलिंग में सुनवाई का आखिरी दिन था. अंतिम वोटर लिस्ट 28 फरवरी को जारी होने वाली है. इस SIR से जुड़े प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि शिकायतों के आधार पर सुनवाई के लिए लोगों को बुलाना एक सामान्य प्रक्रिया है और अन्य समुदायों के लोगों के खिलाफ भी ऐसी शिकायतें की गई थीं.

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में सुनवाई के लिए पहुंचे एक शख्स ने आरोप लगाया कि किसी ने वोटर लिस्ट तक पहुंच बनाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम चिन्हित किए. इसके बाद चुनाव आयोग में आवेदन देकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की. उन्होंने कहा कि दो अन्य लोगों ने भी उनकी नागरिकता पर संदेह जताया था. पीड़ित ने बताया कि उन्होंने आज सारे जरुरी दस्तावेज प्रशासन के सामने जमा कर दिए हैं.

दार्जिलिंग के चौक बाजार क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित शख्स ने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के लगभग 30 से 35 लोगों के खिलाफ शिकायतें की गई हैं, जिससे उन्हें लगा कि उनकी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पूरे परिवार में सिर्फ उनके और उनके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी.

मुस्लिम समुदाय की एक अन्य महिला, जो रॉकविल रोड क्षेत्र से हैं, ने बताया कि उनके खिलाफ भी यह शिकायत की गई थी कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें शुक्रवार को सुनवाई का नोटिस मिला था और वह आज सुनवाई के लिए उपस्थित हुईं. उन्होंने बताया कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद थे, जिन्हें उन्होंने चुनाव कार्यालय में जमा किया.

सुनवाई में शामिल कई अन्य लोगों ने भी कहा कि वे यहीं पैदा हुए और पले-बढ़े हैं और उनके नाम 2002 समेत पिछली मतदाता सूचियों में भी शामिल रहे हैं, फिर भी उन्हें आज सुनवाई के लिए बुलाया गया. प्रशासन का कहना है कि शिकायतों के आधार पर सुनवाई के लिए बुलाना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है. अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों के दस्तावेज सही पाए गए, उनके नाम वोटर लिस्ट में जस का तस रखा गया है, जबकि जो लोग वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, उनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं.

तौशीक अशरफ के मुताबिक, इस मामले में सुनील छेत्री नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में सुनील छेत्री आरोप लगाया कि वे लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने चाहिए, जिसके बाद करीब 30 मुस्लिम लोगों को SIR सुनवाई के लिए बुलाया गया. उन्होंने बताया कि सभी ने अधिकारियों के सामने अपने वैध दस्तावेज जमा किए और बताया कि वे भारतीय हैं, दार्जिलिंग में ही पैदा हुए और पले-बढ़े हैं. तौशीक अशरफ ने बताया कि प्रशासन ने शिकायतकर्ता का सिर्फ नाम बताया, पता नहीं दिया. इसकी वजह से उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करना मुमकिन नहीं हो पाया.

