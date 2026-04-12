पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ओवैसी का मास्टर स्ट्रोक, वोट कटा और "B" टीम बताने वालों को किया चित!

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य की सियासत में हलचल तेज होती जा रही है. हुमायूं कबीर की वीडियो वायरल होने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) के साथ हालिया बना गठबंधन अचानक तोड़ दिया. इस गठबंध के टूटने से पश्चिम बंगाल में चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है. AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अब AUJP के साथ नहीं है और आने वाले चुनावों में स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरेगी.

दुर्गापुर में मीडिया से बात करते हुए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हमने अब उनका साथ छोड़ दिया है. हमारी उनकी पार्टी से अब कोई संबंध नहीं है." यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब AUJP प्रमुख हुमायूं कबीर से जुड़ा एक कथित स्टिंग वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में उन पर कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपये की डील करने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, कबीर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बना फर्जी वीडियो बताया है.

AIMIM ने अपने बयान में कहा कि वह किसी भी ऐसे विवाद से नहीं जुड़ना चाहती, जहां मुस्लिम समुदाय की साख पर सवाल उठते हों. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ किया कि इसी वजह से उसने तत्काल प्रभाव से AUJP के साथ गठबंधन खत्म करने का फैसला लिया है.

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हुमायूं कबीर पहले भी विवादों में रह चुके हैं. बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा और मुर्शिदाबाद में शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलबंति कर दिया और फिर पार्टी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया. TMC से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टीआम जनता उन्नयन पार्टी नाम से नई सियासी पार्टी बनाई है. AIMIM के साथ गठबंधन के बाद हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था.

वहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करेगी. उन्होंने बताया कि वह पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में तीन दिनों तक राज्य में रहेंगे और चुनाव के दूसरे चरण में भी फिर लौटेंगे. ओवैसी ने यह भी कहा कि लंबे समय से राज्य में "धर्मनिरपेक्ष" सरकार होने के बावजूद अल्पसंख्यकों को इंसाफ नहीं मिला है, और ऐसे में अब आजाद सियासी अगुवाई की जरुरत है.

AIMIM ने साफ किया है कि वह इस बार किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी. पार्टी का कहना है कि उसका मकसद हाशिए पर खड़े समुदायों को स्वतंत्र राजनीतिक आवाज देना है, न कि गठबंधन की सियासत पर निर्भर रहना. सियासी जानकारों का मानना है कि AIMIM का यह फैसला उन सीटों पर असर डाल सकता है, जहां अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि इससे वोटों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन AIMIM का दावा है कि इससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मजबूत होगा.

बता दें, इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. पहला चरण 23 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. मतों की गिनती 4 मई को होगी. पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए 30 मार्च को अधिसूचना जारी होगी. इससे पहले साल 2022 में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में 213 पर TMC ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी महज 77 सीटों पर सिमट कर रह गई थी.

दूसरे चरण के लिए 2 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी. नामांकन की आखिरी तारीख 9 अप्रैल होगी, 10 अप्रैल को जांच होगी और 13 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर मतदान होगा. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में कुल 6 करोड़ 45 लाख 61 हजार 152 मतदाता हैं. इनमें 6 करोड़ 44 लाख 52 हजार 609 सामान्य मतदाता और 1 लाख 8 हजार 543 सर्विस वोटर शामिल हैं. राज्य में 18 से 19 साल के 5 लाख 23 हजार 229 युवा मतदाता भी हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे.

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