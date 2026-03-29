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West Bengal Voter List में बड़ा खेल? तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी, लाखों नामों पर सस्पेंस

West Bengal Supplementary Voter List 2026: पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही वोटर लिस्ट को लेकर उहापोह की स्थिति पैदा हो गई है. तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होने के बावजूद लाखों नामों पर सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि, हटाए गए वोटर्स को अपील का मौका मिलेगा. EC ने दावा किया कि आयोग प्रक्रिया को तेज करने के लिए रोजाना लिस्ट जारी किया जा रहा है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 29, 2026, 08:43 AM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही स्पेशल इंटेसिव रिवीज (SIR) के बाद वोटर लिस्ट को सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया. राज्य के कई जिलों में लाखों वोटर्स के नाम पर सस्पेंस बरकरार है. कोलकाता में विधान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. शनिवार (29 मार्च) रात करीब 10:15 बजे पश्चिम बंगाल में न्यायिक जांच (Judicial Adjudication) से जुड़े मामलों की तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी गई. 

यह लिस्ट भारत के चुनाव आयोग (ECI) और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जिससे आम लोग भी इसे देख सकते हैं. हालांकि, इस बार भी कुछ अहम जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गई हैं. खास तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कुल कितने मामलों का निपटारा हुआ और कितने नाम इस प्रक्रिया में हटाने योग्य पाए गए हैं.

हटाए गए नामों को मिलेगा अपील का मौका
इससे पहले शुक्रवार (28 मार्च) क देर रात करीब 11:30 बजे दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें भी ऐसे ही आंकड़ों की जानकारी शेयर नहीं की गई थी. वहीं, पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट 23 मार्च की आधी रात को पब्लिश की गई थी. न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, ऐसे वोटर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों को अपील करने का पूरा अधिकार दिया गया है. इसके लिए राज्य में 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जहां वे अपनी बात रख सकते हैं.

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गौरतलब है कि 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें उन 60 लाख मामलों को शामिल नहीं किया गया था, जिन्हें न्यायिक जांच के लिए भेजा गया है. केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने यह तय किया है कि जैसे-जैसे इन मामलों की सुनवाई आगे बढ़ेगी, उसी के मुताबिक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की जाती रहेंगी.

वोटरों की संख्या में बड़ा बदलाव
पिछले साल नवंबर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की घोषणा से पहले राज्य में कुल 7 करोड़ 66 लाख 37 हजार 529 मतदाता थे. इसके बाद दिसंबर में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 58 लाख 20 हजार 899 नाम हटाए गए. वहीं, 28 फरवरी को पब्लिश हुई फाइनल लिस्ट में हटाए गए नामों की संख्या बढ़कर 63 लाख 66 हजार 952 हो गई.

सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, अब आगे से सप्लीमेंट्री लिस्ट रोजाना जारी करने का फैसला लिया गया है, ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके. इस काम में 700 से ज्यादा न्यायिक अधिकारी लगे हुए हैं, जिनमें झारखंड और ओडिशा से आए करीब 100-100 अधिकारी भी शामिल हैं.

पश्चिम बंगाल चुनाव शेड्यूल
बता दें, इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. पहला चरण 23 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. मतों की गिनती 4 मई को होगी. पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए 30 मार्च को अधिसूचना जारी होगी. नामांकन की  आखिरी तारीख 6 अप्रैल है, जबकि 7 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी और 9 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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