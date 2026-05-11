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बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके में TMC के मजबूत किले में भी BJP ने लगाई सेंध

BJP in Muslim Majority Areas in West Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है. इस बार बंगाल की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ सेंध लगाई और कई मुस्लिम बाहुल सीटों पर बड़ी जीत हासिल की. आइये समझते बीजेपी और टीएमसी की हार जीत का समीकरण.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 11, 2026, 04:32 PM IST

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(फाइल फोटो)
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West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला. एग्जिट पोल और दावों के उलट बीजेपी ने राज्य की 294 में से 207 सीटों पर बंपर जीत हासिल की. हालांकि, इस चुनाव नतीजों के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में नामों के कटने, बूथ कैप्चरिंग, धुव्रीकरण और चुनावी आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) समेत विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर संगीन इल्जाम लगाए हैं. 

बीजेपी की जीत को पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसने सबको चौंका दिया है. जिन मुस्लिम बहुल इलाकों को लंबे समय से TMC का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल कर नई सियासी हलचल पैदा कर दी है. हालिया चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि राज्य की सियासत तेजी से बदल रही है और मुस्लिम बहुल जिलों में भी मुकाबला अब पहले से कहीं ज्यादा कड़ा हो चुका है.

एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के छह मुस्लिम बहुल जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने साल 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार शानदार प्रदर्शन किया है. आंकड़ों के मुताबिक, इन जिलों की कुल 118
सीटों में से बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कुल सीटों का लगभग 42 फीसदी माना जा रहा है.

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रिपोर्ट में बताया गया है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और बीरभूम जिलों में TMC और बीजेपी की सियासी स्थिति के आधार पर तुलना की गई. साल 2021 के चुनाव में TMC ने इन इलाकों में 131 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा था, जबकि बीजेपी सिर्फ 14 सीटें ही जीत सकी थी.

लेकिन साल 2026 के चुनावी नतीजों में तस्वीर पूरी तरह बदलती दिखाई दी. TMC की सीटों की संख्या घटकर 95 रह गई, जबकि बीजेपी की सीटें बढ़कर 49 तक पहुंच गईं. इन नतीजों को बीजेपी के लिए बड़ी सियासी कामयाबी माना जा रहा है.

जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मुर्शिदाबाद में बीजेपी की सीटें 2 से बढ़कर 5 हो गईं. मालदा में बीजेपी 4 सीटों से बढ़कर 9 सीटों तक पहुंच गई, उत्तर दिनाजपुर में 2 से बढ़कर 4 सीटें मिलीं. इसी तरह साउथ 24 परगना में जहां पहले बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, वहां अब 11 सीटों पर जीत का परचम लहरा चुकी है. नॉर्थ 24 परगना में पार्टी की सीटें 5 से बढ़कर 15 हो गईं. वहीं बीरभूम में भी बीजेपी ने 1 सीट से बढ़कर 5 सीटों तक पहुंचकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली.

दूसरी ओर, TMC को इन सभी छह जिलों में साल 2021 के मुकाबले भारी नुकसान उठाना पड़ा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन जिलों में मुस्लिम आबादी लगभग 26 फीसदी से लेकर 66 फीसदी तक है, जबकि औसत मुस्लिम आबादी करीब 44 फीसदी बताई जा रही है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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