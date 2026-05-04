क्या मुसलमानों का TMC से हो गया है मोहभंग? जिन मुस्लिम सीटों पर था ममता को गुमान, जानें वहां का हाल

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का रुख साफ हो गया है. बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है. बंगाल में BJP 293 में से लगभग 190 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि TMC 100 से भी कम सीटों तक सिमटी हुई नजर आ रही है. राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 147 सीटों की जरूरत होती है. एक ऐसा आंकड़ा जिसे BJP आसानी से पार करती दिख रही है. फिलहाल वोटों की गिनती जारी है. इस बीच मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है.

लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि मुस्लिम मतदाता ही TMC का पारंपरिक जनाधार हैं. हालांकि, इस बार मुस्लिम-बहुल इलाकों में वोटों का बंटवारा देखने को मिला है. इस घटनाक्रम से BJP को सीधा फायदा हुआ है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि चुनावी मैदान में कांग्रेस और अन्य पार्टियों की मौजूदगी ने TMC के पारंपरिक वोट बैंक को कमजोर कर दिया है. इसका असर कई मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर देखने को मिला है.

मुस्लिम इलाकों में बीजेपी की बढ़त

दरअसल, मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट मुस्लिम-बहुल है. इस सीट से BJP के गौरी शंकर घोष आगे चल रहे हैं, जबकि MC की उम्मीदवार शाओनी सिंह रॉय, काफी पीछे चल रही हैं. वहीं, मालदा में BJP के उम्मीदवार गोपाल चंद्र साहा ने मामूली बढ़त बना रखी है. यहां तक कि मोथाबाड़ी जैसे मुस्लिम-बहुल इलाकों में भी BJP के निवारण घोष 5,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं. रतुआ विधानसभा क्षेत्र में भी BJP की बढ़त ने सभी को चौंका दिया है. यहां, BJP के उम्मीदवार अभिषेक सिंघानिया, TMC के समर मुखर्जी से लगभग 13,000 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं. इन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार भी वोट हासिल कर रहे हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है.

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बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत

बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि इस चुनाव में हिंदू मतदाताओं ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर BJP के पक्ष में मतदान किया. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम मतदाताओं ने भी इस बार TMC को अपना पूरा समर्थन नहीं दिया.